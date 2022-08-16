Поплывет вся Украина: синоптики предупредили о бушующем циклоне

Украину ждут грозовые ливни и перепады температуры.
Погода в Украине в середине августа решила продемонстрировать отголоски осени. Как прогнозируют синоптики, 17 августа, дождливый фронт пройдет по всей Украине.
Только в Луганской области будет сухо. Во всех остальных регионах ожидаются дожди.
Температура воздуха преимущественно останется высокой до +27 – 30. Только в западных областях будет прохладнее – до +25.
Еще жарче будет на востоке. Ночью столбики термометров покажут от 21 до 24 градусов тепла, а днем от +34 до +37.
Погода на 17 августа в Украине
- на западе днем от +23 до +26, ночью от +15 до +17;
- на севере днем от +24 до +26, ночью +17...+19;
- на востоке днем от +26 до +30, ночью от +18 до +20;
- на юге днем от +28 до +30, ночью +18...+20;
- в центре днем от +25 до +27, ночью +16...+18.
Погода на осень
Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.
"Первая половина месяца должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине - прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый", - говорится в книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня.
В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.
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