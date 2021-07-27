Рекордная жара и ливни: синоптик уточнил прогноз погоды в Украине до конца июля

Погода в Украине в последние дни июля 2021 будет переменчивой, говорит прогноз погоды / Фото pixaby

Погода в Украине в последние дни июля 2021 года будет переменчивой – рекордная жара в +34 градуса будет сменяться грозами. Синоптик прогнозирует дожди практически на всей территории страны. При этом будет сохраняться высокий уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды на 28-29 июля

Завтра-послезавтра в Украине пройдут кратковременные грозовые дожди. В отдельных районах ожидаются град и шквалы 15-20 м/с, передает Укргидрометцентр.

Лишь в восточных и большинстве южных областях в среду, а также на Западе в четверг будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируют восточный, местами с переходом на северо-западный, порывы будут достигать 7-12 м/с.

В эти дни столбики термометров ночью покажут +15... +20 градусов, в южных регионах будет теплее - до +18... +23. Днем будет жарко - солнце припечет до +30... +35. В западных и северных областях немного прохладнее – от +26 до +31 градуса.

Прогноз погоды на 28 июля 2021/ meteo.gov.ua

Погода в Киеве и области днем 28-го и ночью 29 июля будет дождливой. Возможны кратковременные осадки с грозами, в дневные часы - местами с градом и шквалами 15-20 м/с. Ветер будет юго-западный 7-12 м/с с переходом на северо-западный.

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Ночью температура воздуха будет колебаться от +15 до +20, днем - от +26 до +31.

Погода в Украине 29 июля 2021 / meteo.gov.ua

Погода в Украине 30 июля

Пятница в Украине преимущественно будет сухой. Дожди с грозами ожидаются в Харьковской области – осадки прогнозируются и ночью, и днем. На Луганщине, Донетчине, Запорожье и Херсонщине дождь ожидается в дневные часы.

Ветер северо-западный и западный, 3-8 м/с. Температура ночью составит +16...+18 градусов, днем – от +28 до +31, на Юге и Востоке будет жарче – до +20... +22 ночью и +30... + 34 градуса днем.

Погода в Украине 30 июля 2021 / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 31 июля

В последний день июля западные, северные и часть центральных регионов страны зальют дожди, возможны грозы, ветер юго-западный и южный, 3-8 м/с. Будет жарко – до +16... +20 ночью и +26... +32 днем.

На востоке и юге ночью столбики термометров покажут +18... +22, днем - до +31... +34.

Погода в Киеве и области 30 июля будет дождливой ночью и 31 июля – днем. Температура воздуха составит +18... +20 градусов в ночное время и +29... +31 градус - в дневное.

Погода в Украине 31 июля 2021 / meteo.gov.ua

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на август 2021. По его словам, будет жарко и практически без дождей.

Кроме того, Горбань считает, что осень в Украине начнется рано. Уже во второй половине сентября пройдут дожди и похолодает.