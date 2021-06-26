УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Сегодня Киев накроет непогода: синоптик предупредил о ливне, грозе и граде

26 июня 2021, 09:40
Прослушать новость
Остановить

Несмотря на ливни и шторм в столице будет очень жарко. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в +34 градуса, говорит прогноз погоды.

небо, гроза
В Киеве объявили штормовое предупреждение / Фото pixaby

Погода в Киеве в субботу, 26 июня, значительно ухудшится. В столице ожидается гроза, местами град и шквалы ветра 15-20 м/с.

Из-за осложнений погоды синоптик объявил штормовое предупреждение (первый уровень опасности, желтый), сообщили в Укргидрометцентре.

При этом несмотря на ливни и шторм в Киеве будет очень жарко. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в +34 градуса, а вечером температура снизится до +25 градусов.

В воскресенье, 27 июня, в столице продолжится непогода, а температура воздуха днем снизится до +28 градусов. Такая погода в Киеве задержится и в начале рабочей недели.

Реклама
Синоптик объявил первый уровень опасности / meteo.gov.ua

Департамент муниципальной безопасности Киевской городской госадминистрации напомнил, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери. При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. нужно немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Во время интенсивных дождей – на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника КК Киевавтодор. В случае их выявления на проезжей части или тротуарах обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую КК Киевавтодор по тел.: 284-74-19.

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле. Придут так называемые тропические ночи, когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

новости Киева синоптик штормовое предупреждение прогноз погоды погода в Киеве Погода на сегодня
Сейчас вы просматриваете новость «Сегодня Киев накроет непогода: синоптик предупредил о ливне, грозе и граде». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Половое воспитание 3 сезон: дата выхода, актеры и трейлерПоловое воспитание 3 сезон: дата выхода, актеры и трейлер День рыбака 2021 в Украине и всемирный – когда отмечаютДень рыбака 2021 в Украине и всемирный – когда отмечают "Не люблю болтунов": Потап разразился угрозами"Не люблю болтунов": Потап разразился угрозами "Некоторые могут сорваться". Чего опасаться в полнолуние в июне 2021 года – прогноз астрологов"Некоторые могут сорваться". Чего опасаться в полнолуние в июне 2021 года – прогноз астрологов Гороскоп на 25 июня 2021 для всех знаков Зодиака: провальные покупки и встреча с новой любовьюГороскоп на 25 июня 2021 для всех знаков Зодиака: провальные покупки и встреча с новой любовью

Последние новости

10:02

Треть абитуриентов "завалили" ВНО по математике: почему результаты такие позорные

09:40

Сегодня Киев накроет непогода: синоптик предупредил о ливне, грозе и граде

09:12

Знак Зодиака Рак – даты рождения, главные качества и лучшие спутники жизни

09:03

Пока Путин рулит Россией, о возвращении Донбасса и Крыма можно даже не мечтать - эксперт Видео

08:50

"Ты не бойся, я не извращенец": СМИ выяснили подробности изнасилования школьницы на выпускном

Реклама
08:30

Странная война с Россией мнение

08:15

Коронавирус в Украине "истощился": за сутки обнаружили всего 756 случаев заражения Видео

08:04

"Зомбоящик обрабатывает россиян д*рьмом": украинская ведущая дала советы пропагандистам России Видео

07:52

Гороскоп на 26 июня 2021 всех знаков Зодиака: прорыв в карьере и окончательный разрыв Видео

07:45

Дочь Немцова на пляже засветила потрясающую фигуру

07:29

"Плюшки" для Украины в обмен на Северный поток-2: в Германии и США озвучили варианты Видео

07:10

Месяц сложностей и конфликтов: астрологический прогноз от Влада Росса на июль-2021

06:33

Сколько воды пить в день во время жары и что нужно есть: врач дала советы

06:30

Чем США могут помочь Украине в Донбассе мнение

06:02

У Кравчука назвали альтернативы в минских переговорах и заговорили о "прорыве" Видео

05:28

Православный календарь на июль 2021: Петров пост 2021 и день Петра и Павла Видео

04:22

8 фраз, которые не должна говорить женщина после 50 лет

03:59

Жена Кошевого в крошечном бикини впечатлила формами

03:20

Гороскоп на завтра 27 июня 2021 всех знаков Зодиака: угроза жизни, два "переворота" и жертвы козней Видео

03:02

Назван лучший напиток для печени

Реклама
01:37

В РФ объяснили, почему Путин будет искать повод для срыва встречи с Зеленским Видео

00:51

Обстрел британского эсминца Defender: эксперт объяснил цель Великобритании Видео

00:47

Врачи назвали 5 самых полезных орехов Видео

00:00

В Минздраве жестко раскритиковали медиков, которые не помогли подростку после ДТП в Кривом Роге Видео

25 июня, пятница
23:15

Вслед за потопами и 35-градусной жарой на Украину идет новая напасть Видео

22:59

9 фраз, которые не должна говорить женщина после 40 лет

22:52

Ад в Ровенской области: ветер срывал баннеры, шел град размером с куриное яйцо

21:43

Принц Гарри срочно вернулся в Великобританию Видео

21:40

"Басту геть": в Киеве проходит акция протеста во время концерта одиозного рэпера

21:10

В МИД Украины отреагировали на продление ЕС санкций против России Видео

21:02

Названы удивительные средства защиты от комаров Видео

20:32

"Цель для ракет": в РФ нагло пригрозили Британии из-за кораблей у Крыма, упомянув Украину Видео

20:29

Самолет Мрия в Британии "сдул" забор со зрителями Видео

20:19

Microsoft рассказала, какие функции и приложения исчезнут из Windows 11 Видео

20:10

Назван самый полезный хлеб для организма Видео

20:09

Россия перестаралась в своей любимой "игре в сумашедшего" мнение

20:05

МакSим заболела коронавирусом - состояние певицы ухудшается

19:43

В ВОЗ придумали, как справиться с новыми опасными мутациями коронавируса Видео

19:34

"Однажды я стану мэром": блогер вызвал Кличко на баттл и получил ответ в стихах Видео

19:27

Что надо знать, чтобы в доме всегда были деньги и удача Видео

Реклама
19:11

В PS Store началась распродажа игр для PlayStation 5 – с первой скидкой на Returnal Видео

19:10

США обвинили РФ в блокировании Азовского моря и заявили о поддержке Украины Видео

19:07

На столичных рынках запретили продавать ряд продуктов: что грозит нарушителям

19:02

"Мяч снова на стороне России": в ОП прокомментировали заявление Кремля по поводу встречи президентов Видео

18:31

Бросалась в драку и угрожала убить сына: пьяная мать "забыла" ребенка в саду Видео

18:29

По Интервью с Вампиром Энн Райс снимают новый сериал

18:25

"Биологическая угроза": вирусолог назвала главную опасность нового штамма COVID Видео

18:20

Смерчи вместо тропиков: украинцев предупредили о резком изменении погоды Видео

18:04

"Теневой" производитель сигарет из Желтых Вод продолжает выпускать контрафакт - СМИ

17:59

Так будут выглядеть Samsung Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3: качественные рендеры

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять