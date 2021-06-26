Сегодня Киев накроет непогода: синоптик предупредил о ливне, грозе и граде

В Киеве объявили штормовое предупреждение / Фото pixaby

Погода в Киеве в субботу, 26 июня, значительно ухудшится. В столице ожидается гроза, местами град и шквалы ветра 15-20 м/с.

Из-за осложнений погоды синоптик объявил штормовое предупреждение (первый уровень опасности, желтый), сообщили в Укргидрометцентре.

При этом несмотря на ливни и шторм в Киеве будет очень жарко. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в +34 градуса, а вечером температура снизится до +25 градусов.

В воскресенье, 27 июня, в столице продолжится непогода, а температура воздуха днем снизится до +28 градусов. Такая погода в Киеве задержится и в начале рабочей недели.

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Синоптик объявил первый уровень опасности / meteo.gov.ua

Департамент муниципальной безопасности Киевской городской госадминистрации напомнил, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери. При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. нужно немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Во время интенсивных дождей – на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника КК Киевавтодор. В случае их выявления на проезжей части или тротуарах обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую КК Киевавтодор по тел.: 284-74-19.

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