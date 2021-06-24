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Потопы, бури и жара: Украине предрекли новую аномальную опасность

24 июня 2021, 23:34
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Эксперты говорят, что 2021 год менее аномальный по сравнению с предыдущим годом, когда Украина страдала от засухи.

Погода
Погода в Украине станет опасной / goodfon.ru

Погода в Украине летом начала испытывать своей непредсказуемостью. Синоптики прогнозируют, что после утомительной жары снова придут дожди, грозы и шквалы.

"25 июня станет самым жарким днем июня, будет +35 градусов, а местами даже выше. Затем столбики термометров немного опустятся и придут осадки", - говорит ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

По его словам, в последнее время большая часть территории Украины находилась под влиянием циклонов и полей пониженного давления, поэтому нас преследовали ливни и грозы. Конечно, больше всего это касалось южных и восточных областей, где выпало сразу несколько месячных норм осадков.

Меньше всего такая погода коснулась севера и запада Украины, а вот восток и юг находились ближе всего к центру циклонов, поэтому там затапливало целые города.

"С 28 июня температура немного понизится, столбики термометров покажут около +30 градусов, и погода будет теплой и дождливой", – говорит Мурмыло, пишет obozrevatel.

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Старший научный сотрудник, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух объясняет, что причиной таких аномальных явлений стало то, что над территорией Украины долгое время царили циклоны.

"Это не типично для циклона. Обычно в течение суток он может переместиться через всю территорию страны. А тут он задержался на несколько дней", – говорит она.

Циклон был заблокирован другим природным явлением – антициклоном, который образовался на севере и северо-востоке, и мешал сдвинуться на восток.

К тому же антициклон усилился, а это приводит к сильным ветрам. По мере продвижения антициклона Украину ждут грады и шквалы.

"Все зависит от того, в какую часть процесса попадает тот или иной регион. Если мы окажемся в заблокированной части воздушных масс, то нас ждут сильные дожди и много осадков. Если мы окажемся в зоне действия антициклона (высокое давление) тогда будет жарко, температура поднимется выше +30, нас ждет засуха и пожары", – говорит Балабух.

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Эксперт отмечает, что 2021 год менее аномальный по сравнению с предыдущим годом, когда Украина страдала от засухи. В этом году южные и юго-восточные области заливает дождями. Эти явления характерны не только для нашей страны, но и для Европы и всего северного полушария.

Погода на июль в Украине

По данным синоптиков, в июле украинцев также ожидает много дождей и бурь, между тем, будут и аномально жаркие дни.

Так, начало месяца будет дождливым, а вот с 4 по 8 июля ожидается аномальная жара, на смену которой 11-12 июля снова придут дожди и бури.

Дожди синоптики прогнозируют и в период 16-17 июля. А примерно 18 по 28 июля Украину накроет жара, которая продержится до 30 июля, а затем снова придут дожди.

А до конца этой недели в Украине ожидается очень жаркая погода, обусловленная антициклоном.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Ранее синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалии. Спад жары в Украине будет временным и сменится следующим повышением температуры.

В свою очередь народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Также синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание. Жара в Украине будет всю неделю, а позже стоит ждать значительного похолодания.

погода Погода в Украине
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