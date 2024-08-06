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Сильная жара вернется в Украину: синоптик назвала дату

Анна Ярославская
6 августа 2024, 12:45
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Завтра украинцы еще смогут наслаждаться комфортной летней погодой. В некоторых регионах пройдет дожди.

Погода, лето, жара
Какой будет погода в Украине завтра - прогноз синоптика / УНИАН

Погода в Украине завтра, 7 августа, будет летней и комфортной. Но уже через неделю может вернуться аномальная жара. Впрочем, этот прогноз нуждается в уточнении.

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в среду в течение дня столбики термометров поднимутся до +24…+29 градусов, в южной части будет теплее - от +28 до +31 градуса.

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"Ночи прохладнее +14…+18 градусов, а любителям холодной погоды понравится в Карпатах - там +10…+14 градусов. Между прочим, минувшей ночью на горе Поп Иван наблюдалось +4 градуса", - написала синоптик в Telegram.

Дожди завтра пройдут местами на севере, в центральных областях, а вечером - еще и в Харьковской области. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

Погода в Киеве 7 августа 2024

В Киеве завтра есть вероятность дождя с грозой.

Температура воздуха ожидается днем ​​около +25…+26 градусов.

Погода в Украине 7 августа 2024
Погода в Украине 7 августа 2024 / meteo.gov.ua

Когда в Украину вернется жара

По словам Диденко, сильная жара, по предварительным прогнозам, придет в Украину с 15 августа и начнется несколько необычно – с западных областей, а уже потом распространится на центр, север, юг и восток Украины.

"Не знаю, как это повлияет на график подачи тока, но готовиться стоит. Может, отремонтированные источники позволят лучше и надежнее продержаться во время жаркого периода", - добавила синоптик.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - прогнозы

Погода в Украине в августе ожидается не холодная и не такая жаркая, как в июле. Хотя в отдельные дни будет сильно припекать. В конце августа возможны заморозки.

Средняя месячная температура воздуха в августе составит 20-26 градусов тепла, в Карпатах +17…+19 градусов.

Месячное количество осадков в августе ожидается 34-77 мм, в Карпатах - до 116 мм. Это меньше чем в июле, однако в пределах нормы. Но, учитывая, что в июле выпало дождей значительно меньше средней прогнозируемой нормы, то по факту в августе дождей должно быть больше, чем в июле.

Тем временем заведующая отделом метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня рассказала, какой, по предварительным дынным, будет погода в Украине в сентябре, октябре и августе. По ее словам, давать точные прогнозы на сезон за месяц-два рано, поэтому можно говорить только об общих тенденциях погоды. Детальнее читайте в материале: Какой будет погода в Украине осенью 2024: появился первый прогноз синоптика.

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