Синоптик оценил угрозу мощного циклона и опасность катастрофических потопов в Украине

Синоптики оценили угрозу циклона / pixabay.com

Обрушившийся на Германию и страны Европы циклон Украине уже не грозит, поскольку потерял свою силу, заявила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Причиной стихийного бедствия в Германии были прежде всего холодный атмосферный фронт и местные условия, тогда как Украину от влияния этого фронта спас антициклон, пояснила она изданию Obozrevatel.

В то же время кратковременные мощные ливни в Украину принес уже мезоциклон.

"Циклона как такового нет, у них своя погода, и нас она не касается. Даже те катастрофические дожди, которые были в Германии, не имеют отношения к нам. Сейчас над нами малоподвижное поле повышенного давления", — добавил синоптик Роман Мурмыло.

Как заявил в комментарии TK Media директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, из-за отсутствия необходимого количества датчиков осадков в Киеве трудно подсчитать точное количество осадков, обрушившихся на город 19 июбля. Он добавил, что допустимая норма не была превышена.

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"Короткий ураган не был тем, который бушевал на той неделе в Германии", - подчеркнул Кульбида.

Синоптик добавил, что в последние два месяца больше всего осадков выпало в Запорожской, Херсонской и Одесской областях.

Прогноз погоды на 20 июля / meteo.gov.ua

В понедельник, 19 июля, Киев накрыл мощный ливень, при этом буквально за 30 минут выпало 18 мм осадков, что эквивалентно почти недельной норме осадков.

Городской пассажирский транспорт курсировал без соблюдения графика движения. Ряд станций метро закрывали из-за потопа.