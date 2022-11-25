Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине и Европе зимой будет малоснежной. По прогнозу синоптиков, выпадет меньше снега, чем обычно. Но это значит, что эта зима будет вообще без снега.

Как свидетельствуют данные метеорологов сайта SEVERE WEATHER EUROPE, согласно прогнозу экспертов, в нашей страны и в целом в Европе зимой – 2022-2023 снега будет меньше, чем обычно, но аномально высокие температуры также не прогнозируются.

"В Европе на большей части континента выпадает меньше среднего количества снегопадов. Это еще не означает, что снега не будет, а просто указывает на меньшее количество снега, чем обычно", - сообщили эксперты.

Стоит отметить, что в последнее время климат в нашей стране меняется, он становится более похожим на европейский. В результате и зима в Украине изменится - масштабные снегопады будут все реже.

Погода на декабрь в Украине

По прогнозу начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислава Билыка, настоящая зима в Украине начнется в первой декаде декабря. Обычно именно в это время приходит метеорологическая зима в Украине, а значит среднесуточная температура опустится ниже 0 градусов.

По данным Билыка, декабрь обычно самый теплый месяц зимы, а вот самым холодным периодом является период конец января - начало февраля.

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Прогноз погоды в Украине

Ранее синоптик Станислав Щедрин прогнозировал, что погода в Украине зимой в сезоне 2022/2023 удивит аномалией. По его словам, этой зимой погода будет подобна прошлогодней.

"Зима не должна быть слишком холодной, сильных морозов не будет, как в прошлую и позапрошлую зиму", — сказал он.

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