УкрРус
  1. Главная
  3. Синоптик

Снегопадов почти не будет: синоптики предупредили об "исчезновении" зимы в Украине

25 ноября 2022, 22:49

Стоит отметить, что в последнее время климат в нашей стране меняется, он становится более похожим на европейский

погода, погода в Украине
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине и Европе зимой будет малоснежной. По прогнозу синоптиков, выпадет меньше снега, чем обычно. Но это значит, что эта зима будет вообще без снега.

Как свидетельствуют данные метеорологов сайта SEVERE WEATHER EUROPE, согласно прогнозу экспертов, в нашей страны и в целом в Европе зимой – 2022-2023 снега будет меньше, чем обычно, но аномально высокие температуры также не прогнозируются.

"В Европе на большей части континента выпадает меньше среднего количества снегопадов. Это еще не означает, что снега не будет, а просто указывает на меньшее количество снега, чем обычно", - сообщили эксперты.

Стоит отметить, что в последнее время климат в нашей стране меняется, он становится более похожим на европейский. В результате и зима в Украине изменится - масштабные снегопады будут все реже.

карта погоды

Погода на декабрь в Украине

По прогнозу начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислава Билыка, настоящая зима в Украине начнется в первой декаде декабря. Обычно именно в это время приходит метеорологическая зима в Украине, а значит среднесуточная температура опустится ниже 0 градусов.

По данным Билыка, декабрь обычно самый теплый месяц зимы, а вот самым холодным периодом является период конец января - начало февраля.

карта погоды

Читайте такжеПриметы на 26 ноября: какие 3 запрета нельзя нарушать на Иоанна Златоуста, чтобы беду не впустить

Прогноз погоды в Украине

Ранее синоптик Станислав Щедрин прогнозировал, что погода в Украине зимой в сезоне 2022/2023 удивит аномалией. По его словам, этой зимой погода будет подобна прошлогодней.

"Зима не должна быть слишком холодной, сильных морозов не будет, как в прошлую и позапрошлую зиму", — сказал он.

Читайте также:

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:57

"Никто никому не простит": Зеленский публично отчитал Кличко

22:56

Издевался над украинцами на Киевщине: ВСУ ликвидировали замкома взвода оккупантовВидео

22:49

Снегопадов почти не будет: синоптики предупредили об "исчезновении" зимы в УкраинеВидео

22:33

"Это катастрофа": в Минобороны Британии назвали слабые места оккупантовВидео

22:30

Приметы на 26 ноября: какие 3 запрета нельзя нарушать на Иоанна Златоуста, чтобы беду не впуститьВидео

Реклама
22:19

Путин назвал ВСУ "пушечным мясом" и распространяет фейки о "расправах с неугодными"Видео

22:05

"Есть два четких правила": Генштаб официально обратился к российским оккупантам

21:28

Данилов метко высмеял "героическую" борьбу России с украинскими ГЭС и ТЭЦВидео

21:04

Отравили целую роту водкой: россияне расстреляли почти 30 ромов - разведка

20:51

В Крыму тревожно: местных готовят к воздушным и химическим атакам - ГенштабВидео

20:48

Люди перед употреблением добавляют несколько капель йода в воду: зачем они так делают

19:40

Мы будем в свете, а они во тьмемнение

19:39

Странности в Беларуси: в Генштабе рассказали о случайной смерти российского солдатаВидео

19:32

"На Беларусь полетят HIMARS": Фейгин заявил, что Лукашенко панически боится войны с УкраинойВидео

19:24

Крым – чемодан без ручки: ВСУ будет легче освободить полуостров, чем Донбасс – Грабский

19:20

Брежнева попала в больницу

18:59

"Все мы смертные": Путин шокировал своим заявлением даже матерей погибших оккупантовВидео

18:43

Почему коту нельзя обрезать усы и чем это опасно

18:28

Российские "методички" и раздетый 17-летний парень: СБУ поймала священников УПЦ МП на горячемуФотоВидео

18:05

Россия обстреляла все украинские ТЭС и ГЭС : Шмыгаль рассказал, где ситуация хуже всегоВидео

Реклама
17:58

Оккупанты скоро дадут деру из Украины, поэтому готовят провокацию в Белгороде - Свитан

17:30

Как сделать свечу дома из соли, зубочисток и масла: всё невероятно простоВидео

16:59

Ситуация может накалиться до 28 ноября: РФ готовится к обострению на границе - ГенштабВидео

16:36

Есть положительные новости: Гайдай рассказал о том, что творится на фронтеВидео

16:14

"Мы не отступим": Столтенберг заявил, что НАТО поможет Украине пережить эту зиму

16:07

Дрыгает ногой и имеет фиолетовые руки: появились новые слухи о болезни ПутинаВидео

15:48

"Пластическая операция ей уже не поможет": дочь Успенской без бюстгальтера навела шороха в Сети

15:41

Не только ошейник и поводок: что нужно купить собаке для комфортной жизни

15:07

Хотел заработать денег на свадьбу: российский контрактник вернулся домой в гробу

14:57

Более 90% украинцев готовы терпеть жизнь без света и тепла ради членства в ЕС - Зеленская

14:48

Не уступает дизайнерскому и стоит копейки: как сделать новогодний венок своими рукамиВидео

14:07

Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник Ford Ranger

14:06

"Это национальные решения": генсек НАТО прокомментировал идею Польши переместить Patriot в Украину

13:37

Отключение света в Украине: 30% потребителей до сих пор без электричества, ремонту мешает погодаВидео

13:23

"Не спонсор терроризма, а обычный гопник": эксперт объяснил, почему решение ЕП о РФ запоздало

13:06

Почему нельзя выливать воду после варки сосисок: секрет, который удивит всехВидео

13:00

"Слова не защитят от ракет": глава МИД Британии после встречи с Зеленским пообещал помощь УкраинеВидео

12:26

Частичный блэк-аут фактически состоялся: почти вся генерация "легла"мнение

12:25

"Ужасное начало зимы": Столтенберг объяснил гнев Путина, с которым тот обстреливает УкраинуВидео

12:18

В Favbet Tech рассказали, как в составе IT-армии помогают ВСУ бороться с оккупантами реклама

Реклама
12:09

Все обомлели: Лолита опозорила Киркорова за "голый" наряд на сценеВидео

12:06

"Капитуляции в обмен на свет не будет": Подоляк заявил, что Украина не боится жалких угроз РФВидео

12:04

Чем полезен авокадо для женщин и мужчин

12:00

Эскадрилья сбитых летчиков: почему Медведчук может рассчитывать только на Ялтумнение

11:55

Галкин прокомментировал щемящее фото девочки, которой заряжали ингалятор на заправке

11:49

Три области завалит снегом: синоптик рассказал, куда уже сегодня придет зимаВидео

11:26

Хотел повторить "подвиг" прадеда и пошел добровольцем: в Украине ликвидировали оккупанта из Томска

11:24

ЕС применит тактику "тысячи порезов" против РФ после ее признания спонсором терроризма – ЧорновилВидео

11:08

"Самый сложный этап пройден": в Укрэнерго сообщили, что скоро закончатся аварийные отключения

10:55

Перемирие - единственный шанс для Путина победить, Запад должен усилить поддержку Украины - CNN

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять