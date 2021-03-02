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Солнце и тепло не задержатся: когда в Украину вернется похолодание

2 марта 2021, 12:50

Синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды для Украины на ближайшие дни.

Синоптик Погода в Украине изменится из-за антициклона Jacqueline
Синоптик: Погода в Украине изменится из-за антициклона Jacqueline / УНИАН

Погода в Украине 3 и 4 марта 2021 будет сухой и солнечной благодаря антициклону Jacqueline. Однако потепление до +15 градусов надолго не задержится, предупредила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине завтра будет теплой – от 5 до 10 градусов тепла днем. Холоднее будет востоке и северо-востоке страны – лишь до 5 градусов тепла.

В четверг потеплеет до 6-13 градусов тепла, а на западе страны – даже до 15 градусов выше нуля.

Погода в Киеве 3 марта будет солнечной, но с порывистым ветром. Температура воздуха днем до 6 градусов тепла, а 4 марта – до 11 градусов тепла.

"В пятницу придет атмосферный фронт с осадками, в субботу-воскресенье ожидается похолодание", – уточнила синоптик.

Погода в Украине: новости

Антициклон

Антициклоном называют область повышенного атмосферного давления, пишет Википедия.

Во время антициклона чаще всего преобладает ясная или малооблачная погода.

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