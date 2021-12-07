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Ударит мороз, завалит снегом: синоптик рассказала, где и когда ждать ледяной "ад"

7 декабря 2021, 12:53
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В Киеве в среду - дождь и мокрый снег, возможны налипание мокрого снега, гололедица.

лед,зима
Украинцам пообещали ледяной дождь / УНИАН

В ближайшие сутки в Украине ожидаются неблагоприятные погодные условия: дождь и мокрый снег, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как написала она в Facebook, в западных регионах ночью ожидается 5-9 градусов мороза, днем -1-5 градусов.

Синоптик прогнозирует, что циклон на юге и его атмосферные фронты обусловят 8 декабря в Украине некомфортную влажную погоду с дождем, мокрым снегом и ледяным дождем.

Осадков не прогнозируется в восточной части Украины, Запорожье, Крыму, Днепропетровщине и на Волыни.

В Киеве в среду - дождь и мокрый снег, возможны налипание мокрого снега, гололедица, ледяной дождь. Ожидается северо-восточный порывистый ветер. Ночью и днем ​​-1-4 градуса.

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Гололедица и дожди со снегом

Как уточнила синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала, на этой неделе погода в Украине будет снежно-дождливой и пасмурной. А наибольшую опасность будет представлять гололедица. В ночные часы осадки будут замерзать и образовывать ледяную корку на дорогах.

Преимущественно будет облачно, влажно. Скорее всего, солнечных прояснений будет немного, рассказала она Obozrevatel.

Будет много осадков: мокрый снег, снег с дождем, который может замерзать. До четверга ожидаются ночные морозы.

Это не будет тот снежный покров, который накапливается. Скорее, это принесет слякоть. В такой ситуации больше всего стоит бояться гололедицы.

Ранее метеоролог Вера Балабух рассказала о том, что в Украине декабрь 2021 может быть на 1—2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993—2016 годов, а январь и февраль — на 2—3 градуса.

В интервью Фактам она подчеркнула, что в этой связи наступление весны в Украине может прийти раньше времени.

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