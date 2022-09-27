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Украину атакует опасная погода: когда ждать неприятного "сюрприза"

27 сентября 2022, 21:12

Ночью и утром в Украине, кроме юго-востока, ожидается туман.

погода, погода в украине
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшее время будет дождливой и туманной. Как предупреждает синоптик Наталья Диденко, в среду, 28 сентября, местами будут наблюдаться туманы, особенно ночью и утром.

Дожди будут периодически выпадать везде, лишь почти не тронут северо-восток.

Ночью и утром в Украине, кроме юго-востока, ожидается туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 28 сентября достаточно комфортна. В течение дня +13…+17 градусов, на юге +19…+24 градуса, прогнозирует синоптик.

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В Киеве будет облачно. Ночью и утром без существенных осадков, также прогнозируется туман. Днем временами ожидается дождь.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +7 +12 градусов, а днем +13 +18. При этом в Киеве ночью будет около +10, а днем +15 +17.

карта погоды

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Какой будет зима

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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