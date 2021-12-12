Украину атакует опасная погода с новым "сюрпризом"

Мороз в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие сутки будет очень опасной. Как сообщают спасатели и синоптики, страну ожидает сильный туман, который станет опасностью для водителей.

Как сообщают в ГСЧС, в западных областях будет идти сильный мокрый снег и дождь. Кроме того, возможна снеголавинная опасность в горах.

"12 декабря днем в Украине, кроме западных областей, туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). 12 декабря в западных областях сильный мокрый снег и дождь, на Прикарпатье местами сильный мокрый снег, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киеве и области также туман, видимость 200-500 м, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим на дорогах и дистанции, быть внимательными и осторожными.

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Погода в Украине на 13 декабря

Понедельник в некоторых регионах будет с осадками. На западе, севере, частично в южной и центральной части ожидается дождь с мокрым снегом. Температура воздуха -2… +4 градуса, на востоке и юге до +5…+7 градусов. В горах Львовской области и в высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет отмечаться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Днем в Украине пасмурно и туманно. В западном регионе будет -1… +1 градусов, на севере, востоке и в центре - 0… +4 градусов, в южных регионах до +8 градусов.

Погода в Украине на 14 декабря

Во вторник, 14 декабря синоптики прогнозируют мокрый снег. Температура воздуха будет держаться отметки -1 до -5 градусов в западных областях. В остальных регионах … +2 градуса, на юге +2… +6 градусов.

На юге будет тепло - +10 градусов, на западе - +3…+6 градусов, на остальной территории в пределах 0… +2 градусов.

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Также синоптики ресурса meteoprog.ua составили прогноз погоды для Киева на ближайшие две недели.

Ранее метеоролог Вера Балабух рассказала о том, что в Украине декабрь 2021 может быть на 1—2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993—2016 годов, а январь и февраль — на 2—3 градуса. Она подчеркнула, что в этой связи наступление весны в Украине может прийти раньше времени.

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