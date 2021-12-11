Зимы не будет: украинцев предупредили о неожиданной аномалии

/ 34.ua

За последние 30 лет в Украине декабрь потеплел на 4 градуса, рассказал синоптик Виталий Постригань.

Как пояснил он в своем Facebook, в сторону потепления поменялись и глобальные климатологические нормы.

По его прогнозу, в субботу погоду будет формировать атмосферный фронт, который проявит себя дождями и усилением ветра до опасных 15-20 м/с.

Синоптик уточнил, что новая рабочая неделя начнется дождями очередного южного циклона. Температура в течение суток - 0-5 тепла.

Он предупредил, что в дальнейшем стоит готовиться к новому похолоданию. С 14 декабря придет новая волна холода, температурный фон снизится на 2-4º. Температура в течение суток от 3° тепла до 2° мороза. Возрастет вероятность гололедных явлений.

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"С учетом такого течения синоптических процессов, по меньшей мере, 10 дней период бесснежья продлится, а зимы на прогностическом горизонте ждать не стоит", - добавил Постригань.

Ранее метеоролог Вера Балабух рассказала о том, что в Украине декабрь 2021 может быть на 1—2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993—2016 годов, а январь и февраль — на 2—3 градуса.

В интервью Фактам она подчеркнула, что в этой связи наступление весны в Украине может прийти раньше времени.

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