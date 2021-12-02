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Украину атакует вьюга и лютый мороз в декабре

2 декабря 2021, 15:23

Погода в декабре будет морозной и с обильными снегопадами.

погода
Мороз и снегопад в Украине / pixabay

Погода в Украине в декабре будет холодной, с мощными снегопадами и даже вьюгой.

Как прогнозируют синоптики, солнечный дней будет очень мало.

Замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко говорит, что декабрь приблизит Украину к настоящей зиме, но это может быть в самом конце месяца.

По словам синоптика, таких суровых морозов, как в прежние годы, не ожидается - в декабре возможны -20℃, но это маловероятно. В то же время, декабрь может оказаться холоднее ноября на 5-7 градусов.

"Среднемесячная температура – от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла, это близко к норме. Снег в декабре также теперь выпадает не везде и не каждый год. В Карпатах, северных, западных и восточных регионах снег к концу месяца ляжет, в южных областях и в Крыму выпадет, но растает", - заявил Прокопенко, передает Сегодня.

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Погода на Новый год 2022

Как прогнозирует заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, самые холодные дни, когда столбики термометров опустятся до -15 градусов, попадают на начало января и Новый год 2022.

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Напомним, погода в Украине в начале декабря будет морозной - столбики термометров опустятся до -8…-10 градусов. Однако через несколько дней значительно потеплеет.

Свой прогноз погоды на первый месяц зимы озвучил народный синоптик Владимир Деркач.

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