Украина окажется в плену обильных снегопадов и суровых морозов

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет снежной. Как сообщают синоптики, почти по всей территории Украины ожидается снег, а также сильный ветер.

В Укргидрометцентре предупреждают, что в западных, центральных и северных областях ожидается снег. Также по всей территории страны прогнозируют сильный ветер до 7-12 м/с.

Погода в Украине

В западных областях температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до +4 градусов, а днем от +6 до +9.

В северных регионах прогнозируют ночью от -3 до -1, а днем +3 +5.

В восточных областях температура ночью опуститься от -4 до -2, а днем поднимется до +3 +6 градусов.

На юге Украины температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до +5, а днем от +9 до +12.

В центральных областях прогнозируют ночью от -3 до -1, а днем +5 +7.

Погода в Киеве

В четверг ночью в столице ожидается снег, однако днем будет без осадков. Также ожидается сильный ветер от 7 до 12 метров на секунду.

Температура воздуха в Киеве ночью составит от -3 до -1, а днем +5 +7.

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Напомним, погода в Украине в начале декабря будет морозной - столбики термометров опустятся до -8…-10 градусов. Однако через несколько дней значительно потеплеет.

Свой прогноз погоды на первый месяц зимы озвучил народный синоптик Владимир Деркач.

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