Украину завалит снегом в декабре: названы даты

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в декабре будет зимней и морозной. Синоптики обещают много снега, вьюгу и дожди.

Как свидетельствуют данные ресурса The Weather Channel, снегопады в Украине будут частые.

На западе снег начнется уже с 1 декабря, правда потом он перейдет в дождь. Снежные дожди ожидаются 5, 12 и 13 числа, снегопады пройдут 6, 7 и 8 декабря.

На востоке будет снег с дождем 4, 6, 7, 10, 11 и 13 декабря. Снегопады синоптики прогнозируют на 1, 5, 8, 9 декабря.

На юге страны из-за высоких температур настоящих снегопадов ждать не стоит, там пройдет снег с дождем 5 и 8 декабря. Кроме того, осадки в виде снега с дождем ожидаются 5, 6, 7, 8, 9, 11 и 14 декабря.

Реклама

В центре страны слабый снег пройдет в первый день зимы. Снежными будут также 5, 7, 8 и 9 декабря. 4, 10 и 11 числа снег ожидается вместе с дождем.

В Киеве 1, 3, 4, 8 и 9 декабря метеорологи обещают снежные дожди. Снегопады разной интенсивности, но уже без дождя пройдут в столице 6, 7 и 10 числа.

Напомним, погода в Украине в начале декабря будет морозной - столбики термометров опустятся до -8…-10 градусов. Однако через несколько дней значительно потеплеет.

Свой прогноз погоды на первый месяц зимы озвучил народный синоптик Владимир Деркач.

Читайте также: