Украину накроет мощная жара до +35 с грозовыми дождями, градом и шквалами

В южных и восточных областях ожидается очень жаркая погода / Фото pixaby

Погода в Украине сегодня, 1 августа, будет сопровождаться жарой, сменяемой кратковременными грозовыми дождями. В отдельных районах синоптики прогнозируют град и шквалы. В южных, восточных и центральных областях ожидается от +33 до +35, в западных регионах будет несколько прохладнее – до 31 градуса тепла. В Киеве ожидается до +31 днем с дождями. Ряд регионов предупреждают об очень высоком уровне пожарной опасности.

Согласно прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в воскресенье в западных регионах, а днем местами и в северных, а также в большинстве центральных областей ожидаются кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах – град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории страны осадков не прогнозируется.

Температура на юге, востоке и в центре – от 33 до 35 градусов тепла. Ночью ожидается от +17 до +20. На западе – до +31 днем и, в среднем, +18 ночью.

Также украинцев предупредили о том, что в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Тернопольской, Львовской областях и в Крыму фиксируется высокий уровень пожарной опасности.

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В Киеве 1 августа днем будет жарко – до 30 градусов тепла с кратковременным дождем и грозой. Ночью ожидается от +17 до +19 без осадков.Читайте такжеЖуткая жара таки отпустит Украину: синоптики рассказали, какой погоды ждать в августе

Погода в Украине в августе

Синоптики прогнозируют в первые 2 недели августа настоящие "температурные качели". В Харькове, Одессе, Днепре, Николаеве и Киеве ожидается очень жаркая погода. Тогда как в Луцке, Чернигове и Львове жаркая погода периодически будет сменяться похолоданиями.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что жара в Украине утратила свою мощь. В первых числах последнего месяца лета температура воздуха снизится. Днем может быть очень жарко – от +28 до +33 градусов – однако ночью будет свежий воздух.