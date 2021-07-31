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От адской жары до осенней прохлады: синоптик спрогнозировал на август в Украине температурные качели

31 июля 2021, 09:58
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Стало известно, какая погода ожидается до 13 августа в разных городах Украины в центральных, северных, южных, восточных и западных регионах.

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Последний месяц лета удивит перепадами температуры, прогнозирует синоптик/ Фото pixaby

Погода в Украине в первой половине августа будет нестабильной. Синоптик прогнозирует "температурные качели". Причем в некоторых регионах температура воздуха будет колебаться от жаркой до очень жаркой, а в некоторых - разница будет до десяти градусов в сторону похолодания.

Погода в Киеве приготовила для жителей города температурные качели, передает Meteoprog. До 2 августа погода будет жаркой – столбики термометров поднимутся до +32, а с 3 числа упадут до +25. При этом с 5 на 6 августа снова будет +31 градус. Такие перепады температур будут продолжаться каждые один-два дня, но к 12 августа вернется жара до +32 градусов. Дождливых дней ожидается мало, будет преобладать облачная или даже пасмурная погода.

Читайте такжеВ августе в Киев придет осень: синоптик назвал точную датуПогода в Харькове в первые дни августа также будет жаркой – город припечет до +37 градусов. Со вторника, 3 августа, посвежеет сразу до +28. К 6 августа столбики термометров поднимутся к отметке +34 градусов, и далее начнется жаркий период, который продлится с незначительными колебаниями более недели.

Погода во Львове. С 1 на 2 августа термометры опустятся с +28 градусов до +22, потом до 10-го числа ожидаются "волнообразные" перепады приблизительно в пять градусов. Очень резкий спад температуры воздуха произойдет с 12 на 13 августа - температура воздуха снизится с +32 градусов до +19. Всю первую половину августа будет сопровождать облачная или пасмурная погода.

В Одессу первый день августа принесет 33-градусную жару, а далее практически ежедневно термометры будут демонстрировать постепенное снижение до отметки в +27 градусов. Существенные осадки в городе в ближайшие две недели не прогнозируются.

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Погода в Днепре в ближайшие две будет колебаться от +30 до +35 градусов. Дождливых дней, которые бы немного освежили и охладили город, синоптик не прогнозирует.

В Николаеве до 14 августа будет жарко, столбики термометров не опустятся даже к +30 градусам. Самое сильное пекло синоптик прогнозирует на 6-7 и 12-13 числа – столбики термометров покажут +36... +37 градусов. Значительных дождей не будет.

Последний день июля в Луцке принесет жаркую погоду до +32 градусов, а в первый день августа ожидается снижение температуры. 2 августа похолодает до +21. К 4 августа снова потеплеет, но уже 5-го произойдет очередной резкий спад до +18 градусов. Прогноз погоды свидетельствует, что с 6 по 12 августа столбики термометров поднимутся до +34, а 13-го обвалятся до +18.

Погода в Чернигове также не порадует стабильностью. 2 августа температура воздуха повысится до +32 градусов, а 3 числа ожидается спад до +25, через два дня - 5 августа - станет еще прохладнее, столбики термометров опустятся до +21 градуса. На следующий день потеплеет до +28, и далее последуют почти ежедневные перепады: минимум +25 и максимум +32. Синоптик прогнозирует периодические дожди, но сильных ливней не будет.

В Черновцах снижение температуры воздуха ожидается после 2 августа, но вместе с тем начнутся "качели": от +24 до +33 градусов всю первую половину месяца. В этот период будет преобладать облачная и пасмурная погода с дождями.

Погода в Украине в августе 2021 - о чем ранее писал Главред:

  • По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в последний летний месяц удушливая жара будет чередоваться с периодами дождей. Но в целом август обещает быть теплым, а в конце месяца по ночам будет уже ощущаться "дыхание осени". Осень в августе – то, к чему стоит быть готовыми, если планируете на этот период отпуск.
  • Кроме того, Горбань спрогнозировал, какой будет погода в Украине перед Днем Независимости.
  • Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявлял, что в Украине август ожидается более жарким, чем обычно. Температура в августе будет выше нормы на 1-1,5 градуса.
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