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В августе Украину ждет резкое похолодание и новая аномалия - синоптик

20 июля 2021, 23:51
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Начиная с 19 августа в Украине резко упадет температура воздуха на 10 градусов.

Погода
Погода в августе будет опасной / pixabay

Погода в Украине в августе 2021 года будет довольно опасной. Первые две недели последнего месяца лета будут очень жаркими, а потом температура резко упадет.

На юге с 1 по 14 августа столбики термометров будут показывать +31 +34. С 15 августа жара ежедневно будет отступать и температура установится на уровне +24 +26.

В Киевской области с 1 по 5 августа будет +31-33 и +28-30 – с 6 по 12 августа. С 15 августа станет несколько прохладнее – до +26-28.

Начиная с 19 августа, температура воздуха продолжит снижаться и к концу месяца столбики термометров опустятся до +21-23.

На остальной территории страны температурные показатели не слишком будут отличаться от столичного региона. Только на востоке погода в августе может быть немного жарче.

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"7-8 августа украинцев ожидает мощная буря. Незначительные дожди будут в начале месяца, в середине и ближе к концу лета", – говорит народный синоптик Леонид Горбань, передают Факты ICTV.

На юге осадки ожидаются 2, 4, 7-8, 11, 25-26 августа.

В Киевской области дождливо будет 2, 7-8, 15, 22, 25, 29 августа.

"В горах все зависит от наклона каньонов. Ветер, попав туда, может изменить ситуацию коренным образом", – говорит синоптик.

В августе, по его словам, не следует ждать температурные рекорды, ведь погода не слишком будет отличаться от августовской нормы.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Синоптик Наталья Диденко ранее прогнозировала постепенное отступление жары. В среду, 20 июля, в западных, северных и части центральных областей Украины, ожидается снижение температуры воздуха. Ожидаются грозовые дожди.

Один из ведущих синоптиков Укргидрометцентра Вера Балабух объяснила, почему в Украине в последние годы так жарко и рассказала, из-за чего украинцам следует ждать новых температурных рекордов.

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