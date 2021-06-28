УкрРус
  1. Главная
  3. Синоптик

Удушливая жара в июле и осень в августе: синоптик дал прогноз погоды до конца лета

28 июня 2021, 10:44

Первый буревей накроет Украину с 1 по 4 июля, при этом будет жарко и душно, температура днем до +28 и выше.

жара, лето
Удушливая жара в июле и осень в августе: синоптик дал прогноз погоды до конца лета / Reuters

В то время, как в Украине прогнозируют снижение температуры и грозы в конце июня, погода в июле будет постоянно меняться, убеждены синоптики. Нас ждет парад погодных явлений – периоды с дождями сменит удушливая жара, потом нас ждут тропические грозы и бури.

Как пишет Сегодня со ссылкой на расчеты авторитетного народного синоптика Леонида Горбаня, июль в Украине начнется с дождей, а затем ворвется изнуряющая жара.

"Первый буревей накроет Украину с 1 по 4 июля, при этом будет жарко и душно, температура днем до +28 и выше. После дождей на 4-5 дней придет жара, испарения создадут в воздухе "тропический эффект", влага – как в парилке", - сказано в сообщении.

Второй погодный удар мы ощутим с 8-го по 12-е июля: буря, грозы, град, но будет намного холоднее – днем не выше +22 тепла. Затем снова "тропики": солнце, жара, высокая влажность воздуха.

В середине июля погода будет похожей на ту, что была в середине июня, но с поправкой: она окажется намного более жаркой, чем месяц назад. Днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40.

Реклама

Третий удар стихии ощутим во всей красе после 21 юиля. Начнется он с сильнейших, почти тропических ливней, за два дня, 21-22 июля, выпадет 15-20 мм осадков, но без ураганов и градобоя.

"Буря возможна спустя три дня, с 25 по 27 июля. Дождя будет меньше, а температура – выше, днем 29-31 градус тепла. Закончится месяц теплой комфортной погодой, но опять с ливнями", - прогнозирует Горбань.

Погода на август

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в последний летний месяц удушливая жара будет чередоваться с периодами дождей. Но в целом август обещает быть теплым, а в конце месяца по ночам будет уже ощущаться "дыхание осени". Осень в августе – то, к чему стоит быть готовыми, если планируете на этот период отпуск.

"1-3 августа ожидается сильная жара, в это же время возможны грозы и бури. С 11 по 14, а также 22, 27 и 29 августа - дожди, с 19 до 21 и с 23 до 26 августа - жарко", - пишет Метеопрог со ссылкой на Горбаня.

Погода в Украине - о чем сообщалось ранее:

Синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалии. Спад жары в Украине будет временным и сменится следующим повышением температуры.

В свою очередь народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

синоптик Леонид Горбань Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Удушливая жара в июле и осень в августе: синоптик дал прогноз погоды до конца лета». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Календарь магнитных бурь на июль 2021: когда ударит по голове сильнее всегоКалендарь магнитных бурь на июль 2021: когда ударит по голове сильнее всего Какие неожиданные и полезные свойства есть у черешни - ответ диетологовКакие неожиданные и полезные свойства есть у черешни - ответ диетологов "Возили как г*вно по полю": сын Жириновского из Госдумы разразился оскорблением в адрес Украины"Возили как г*вно по полю": сын Жириновского из Госдумы разразился оскорблением в адрес Украины Фекальная атака: на Буковине отец студента искупал в нечистотах взяточницу-педагогаФекальная атака: на Буковине отец студента искупал в нечистотах взяточницу-педагога Гороскоп на 25 июня 2021 для всех знаков Зодиака: провальные покупки и встреча с новой любовьюГороскоп на 25 июня 2021 для всех знаков Зодиака: провальные покупки и встреча с новой любовью

Последние новости

11:00

Жесткий мат и претензии: на Закарпатье судья вынесла вердикт в три буквы следователю полиции

10:44

Удушливая жара в июле и осень в августе: синоптик дал прогноз погоды до конца лета Видео

10:16

Гороскоп на 28 июня 2021 всех знаков Зодиака: "переворотная" новость и новый пост Видео

10:12

Месяц сложностей и конфликтов: астрологический прогноз от Влада Росса на июль-2021 Видео

09:28

Четыре миллиона бразильцев не пришли за второй прививкой от коронавируса Видео

Реклама
09:13

Кому и почему нельзя есть гречку: врач предупредила о последствиях Видео

08:36

Коронавирус в Украине замедлил рост: за сутки выявили всего 285 больных Видео

08:34

США нанесли контрудар с воздуха по боевикам Ирана на границе Сирии и Ирака

08:23

Для выхода на пенсию в 60 лет понадобится 35 лет стажа - Минсоцполитики Видео

07:45

Между тюльпанами и кукурузой, или Почему мы не умеем зарабатывать на своей земле мнение

07:36

Спрятались во время грозы под деревом: молния убила парня и женщину в Черкасской области Видео

07:10

Шуточные поздравления с Днем Конституции Украины

06:30

Почему домашний арест Протасевича не поможет Лукашенко помириться с Западом мнение

06:02

Перепелиное яйцо на ногтях и арбузы: самый модный летний маникюр на короткие ногти Фото Видео

05:28

В Минсоцполитики объяснили, когда получится поднять минимальную пенсию до 3,5 тысячи Видео

05:03

Ученые отыскали неожиданную пользу шоколада для женского здоровья Видео

04:22

6 грубых ошибок по уходу за лицом, которые "убивают" молодость и провоцируют старение Видео

03:50

Какое мороженое самое опасное: эксперт объяснила, как правильно выбирать Видео

03:02

Ультиматум Байдена: эксперт объяснил опасность сделки США и РФ по Украине Видео

02:12

Гороскоп на завтра 29 июня 2021 всех знаков Зодиака: любовный "переворот" и крайне неудачные покупки Видео

Реклама
01:37

Врачи нашли новый скрытый признак высокого уровня холестерина в теле Видео

00:51

Что можно есть в Петров пост 2021: меню и вкусные рецепты Видео

27 июня, воскресенье
23:54

Удар стихии в июле: украинцев предупредили о мощных ливнях с "потопами" Видео

23:23

Прививка не помогла: в Израиле половина инфицированных штаммом Дельта были вакцинированы Видео

22:57

Выяснилось, стоит ли колоть третью дозу COVID-вакцины Видео

22:40

Врач назвала продукты, с которыми нельзя сочетать вино

22:27

Эпидемиолог предупредила о мгновенном заражении штаммом Дельта за 5 секунд Видео

22:18

Аграрии бьют тревогу: украинцы в этом году могут остаться без сладких арбузов

21:58

Мышиный помет и гнилые овощи: журналисты показали кормежку в детсадах и школах Видео

21:46

В Москве жестоко избили белорусского комика из-за шутки о русских Видео

21:27

Сельдерей крайне опасен – кандидат наук Видео

21:26

Названы 7 ежедневных привычек, которые ускоряют ваше старение Видео

20:55

Киев захлестнул опасный TikTok-челлендж: опубликовано фото малолетних "героев" Видео

20:44

У оккупантов ОРДЛО будут забирать землю - Кабмин Видео

20:30

Microsoft хочет интегрировать Steam и Epic Games Store в свой магазин Видео

20:15

Скандальный нардеп Илья Кива поздравил с Днем молодежи в "советской" шапке Видео

20:00

Что купить на летней распродаже в Steam: самые выгодные скидки на популярные игры Видео

19:57

Илларинов перечислил ошибочные и правильные решения Зеленского Видео

19:30

"Торгуем" собственной подписью: как Украина попала в очень печальную внешнеполитическую ситуацию мнение

19:27

У Кравчука объяснили хитрый сценарий РФ с раздачей паспортов на Донбассе Видео

Реклама
19:08

Возле турецкого курорта вспыхнули лесные пожары: отели в опасности

19:06

8 фраз, которые не должна говорить женщина после 50 лет

19:02

Смерть молодого бегуна на Львовском полумарафоне: что известно об умершем

18:50

Как привлечь удачу на целый день: утренний ритуал везения для женщин Видео

18:47

Взрывы на военных складах в Чехии: Прага выдвинула Москве громкое обвинение Видео

18:35

Выяснилось, почему "короля поп музыки" Киркорова исключили из "черного списка"

18:25

Microsoft подробнее рассказала о поддержке Android-приложений на Windows 11 Видео

17:57

Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды: какие области накроют ливни, грозы и град Видео

17:24

Скандал с утечкой средств: ПриватБанк отчитался о возврате денег, клиенты снова недовольны Видео

17:24

В CD Projekt считают, что Cyberpunk 2077 достигла удовлетворительного уровня

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять