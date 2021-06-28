Удушливая жара в июле и осень в августе: синоптик дал прогноз погоды до конца лета / Reuters

В то время, как в Украине прогнозируют снижение температуры и грозы в конце июня, погода в июле будет постоянно меняться, убеждены синоптики. Нас ждет парад погодных явлений – периоды с дождями сменит удушливая жара, потом нас ждут тропические грозы и бури.

Как пишет Сегодня со ссылкой на расчеты авторитетного народного синоптика Леонида Горбаня, июль в Украине начнется с дождей, а затем ворвется изнуряющая жара.

"Первый буревей накроет Украину с 1 по 4 июля, при этом будет жарко и душно, температура днем до +28 и выше. После дождей на 4-5 дней придет жара, испарения создадут в воздухе "тропический эффект", влага – как в парилке", - сказано в сообщении.

Второй погодный удар мы ощутим с 8-го по 12-е июля: буря, грозы, град, но будет намного холоднее – днем не выше +22 тепла. Затем снова "тропики": солнце, жара, высокая влажность воздуха.

В середине июля погода будет похожей на ту, что была в середине июня, но с поправкой: она окажется намного более жаркой, чем месяц назад. Днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40.

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Третий удар стихии ощутим во всей красе после 21 юиля. Начнется он с сильнейших, почти тропических ливней, за два дня, 21-22 июля, выпадет 15-20 мм осадков, но без ураганов и градобоя.

"Буря возможна спустя три дня, с 25 по 27 июля. Дождя будет меньше, а температура – выше, днем 29-31 градус тепла. Закончится месяц теплой комфортной погодой, но опять с ливнями", - прогнозирует Горбань.

Погода на август

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в последний летний месяц удушливая жара будет чередоваться с периодами дождей. Но в целом август обещает быть теплым, а в конце месяца по ночам будет уже ощущаться "дыхание осени". Осень в августе – то, к чему стоит быть готовыми, если планируете на этот период отпуск.

"1-3 августа ожидается сильная жара, в это же время возможны грозы и бури. С 11 по 14, а также 22, 27 и 29 августа - дожди, с 19 до 21 и с 23 до 26 августа - жарко", - пишет Метеопрог со ссылкой на Горбаня.

Погода в Украине - о чем сообщалось ранее:

Синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалии. Спад жары в Украине будет временным и сменится следующим повышением температуры.

В свою очередь народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.