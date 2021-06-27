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Удар стихии в июле: украинцев предупредили о мощных ливнях с "потопами"

27 июня 2021, 23:54
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В Украине есть угроза подтопления и размывание дорог из-за обильных осадков, сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине в июле ожидаются мощные осадки / sputnik.md

В Украине в июле синоптики прогнозируют жаркую, близкую к норме погоду, при этом есть большая вероятность ливней с грозами.

Об рассказали в Укргидрометцентре, ожидается, что средняя месячная температура воздуха будет 20°-25 ° тепла, в Карпатах — 16°-18°, пишет Сегодня.

Такой показатель на 1−3 градуса выше, чем в июне, и ближе к климатической норме.

В то же время заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, что из-за непогоды может быть вероятное обесточивание населенных пунктов, подтопления и размывание дорог. Ожидается, что месячное количество осадков составит 34−91 мм (в Карпатах и местами на Прикарпатье — до 155 мм).

Синоптики прогнозируют, что больше дождей будет в западных, северных и Винницкой областях — 62 мм и более; меньше — в южных областях, в частности в Херсонской области и в Крыму показатель может быть ниже 30 мм.

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Прогноз погоды на лето 2021:

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.

Горбань уточнил, что к концу июня температура может пойти вверх и приблизится к 30 градусам. В июле днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40 градусов он прогнозирует в середине месяца. Горбань добавил, что к середине последнего месяца днем ожидается под +40 градусов при почти полном отсутствии облаков.

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