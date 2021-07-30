В Украину идет резкое похолодание: синоптик назвала даты

В начале августа температура воздуха в Украине снизится / 1zoom.ru

Несмотря на то, что в Украине снова установилась жара, она уже не такая мощная, как была ранее, рассказала синоптик Наталья Диденко.

В интервью Фактам она напомнила, что недавно на востоке Украины столбики термометров достигали 37−39 градусов.

По ее прогнозу, в ближайшее время, температура воздуха будет колебаться в пределах +28 +33 градусов.

"В начале августа, речь идет о 3−4 числе, температура воздуха в Украине снизится. Будем учитывать и сезонный фактор: в конце июля и в течение августа, как бы ни было жарко днем, но ночью все же воздух будет свежее", - прогнозирует синоптик.

Она добавила, что периоды с сильной жарой днем и очень высокой температурой ночью уже прошли.

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Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.