Украину накрывает нестабильная погода: будут ливни, грозы и адская жара

Погода в Украине будет очень жаркой. В ближайшие дни температура воздуха вырастет до 34 градусов тепла.

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Прогноз погоды в Украине на неделю / УНИАН

Погода в Украине до конца недели будет нестабильной. Города накроет сильнейшая жара вместе с грозами, ливнями и шквалами. В эти дни "жарить" будет до 34 градусов тепла. Об этом заявил синоптик Игорь Кибаличич, сообщает Метеопрог.

Погода 13 июля обещает быть дождливой и грозовой в западных областях, некоторых центральных и северных.

"Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +12...+17 °С, на побережье морей до +22 °С; днем +23...+28 °С, в центральных и южных областях воздух прогреется до +29...+34 °С", - говорит синоптик.

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Погода 14 июля, по данным синоптика, также будет с дождями. Сильные осадки будут в западных, центральных и северных областях. Местами будут даже грозы и шквалы 15-20 м/с.

"Температура воздуха ночью составит +16...+21 °С, днем +24...+29 °С, в северных и местами центральных регионах будет свежее, +18...+23 °С", - говорится в прогнозе.

Погода 15 июля будет нестабильной на севере Левобережья. В других регионах сильных дождей не будет. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, днем + 24...+29 °С, а на юге - до +31 °С.

Погода 16 июля вновь станет грозовой. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в северных и восточных областях. Температура воздуха ночью составит +15...+20 °С, днем +25 ... +30 °С, на юге столбики термометров повысятся до +33 °С.

Ранее сообщалось, что в Украину несутся мощные ливни. Затапливать будет сразу два региона. Температура воздуха в Украине также будет низкой, как для середины лета.

Также стоит напомнить, что Украину атакует жара из Сахары. С 12 июня весь разогретый слой воздуха из Сахары начнет двигаться с юго-запада на территорию Европы, в том числе и в Украину.

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