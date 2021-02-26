В Киеве резко похолодает и пойдет мокрый снег – синоптик

В Киеве похолодает и пойдет мокрый снег, поделились синоптики / УНИАН

В пятницу, 26 февраля, в Киеве максимальная дневная температура прогнозируется +12 градусов и не ожидаются осадки. В субботу и воскресенье, 27-28 числа, погода в Киеве кардинально изменится.

В выходные днем максимум прогнозируется +5 градусов, будет мокрый снег, сообщили в Украинском гидрометцентре.

В ночь на пятницу в столице ожидалась стойкая плюсовая температура, а в воскресенье в ночное время минимальная температура может составить -1.

Погода в Киеве завтра:

Ночью +3…+5, дождь с мокрым снегом;

Днем +3…+5 снег, мокрый снег.

В столице похолодает и пойдет мокрый снег, отметили синоптики / meteo.gov.ua

Прогноз для столицы на 28 февраля:

Ночью -1…+1, мокрый снег;

Днем +3…+5, без существенных осадков.

В Киеве похолодает и пойдет мокрый снег, отметили синоптики / meteo.gov.ua