В Киеве резко похолодает и пойдет мокрый снег – синоптик

Погода завтра в Киеве абсолютно поменяется, предупредили синоптики.
В пятницу, 26 февраля, в Киеве максимальная дневная температура прогнозируется +12 градусов и не ожидаются осадки. В субботу и воскресенье, 27-28 числа, погода в Киеве кардинально изменится.
В выходные днем максимум прогнозируется +5 градусов, будет мокрый снег, сообщили в Украинском гидрометцентре.
В ночь на пятницу в столице ожидалась стойкая плюсовая температура, а в воскресенье в ночное время минимальная температура может составить -1.
Погода в Киеве завтра:
- Ночью +3…+5, дождь с мокрым снегом;
- Днем +3…+5 снег, мокрый снег.
Прогноз для столицы на 28 февраля:
- Ночью -1…+1, мокрый снег;
- Днем +3…+5, без существенных осадков.
- Ранее в Укргидрометцентре поделились прогнозом погоды для Киева на 26 февраля. В Гидрометцентре отметили, что ночью будет +1…+3, а днем – 10…12 градусов тепла.
- Синоптики предупреждали, что в Украину 27 февраля придет атмосферный фронт и принесет дожди. Также прогнозировалось снижение температуры воздуха.
Автор: Екатерина Присяжнюк