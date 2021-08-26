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В Украине похолодает до +4: синоптики назвали дату

26 августа 2021, 13:42

Ночная температура воздуха уже опускается и напоминает приближение осени.

Погода в Украине
Погода в Украине резко изменится / ua.depositphotos.com

Погода в Украине постепенно напоминает нам о приближении осени. Синоптики прогнозируют температурные качели, которые нас ждут до конца лета.

"Идем уважительно к осени. Ночная температура, например, в Карпатах, уже опускается до +5 +6 градусов. А завершение недели ночью почти повсюду на Западе Украины похолодит колючими четырьмя-восемью градусами тепла", - предупредила синоптик Наталка Диденко.

Дневная температура все еще будет радовать высокими показателями. Так, 27 августа в большинстве областей +20 +26 градусов, а на востоке до +29. Прохладнее на западе +18 +23 градуса.

Не обойдется в пятницу и без дождей. Осадки 27 августа предполагаются на Западе и периодически на востоке.

"В центральной части будет преимущественно сухо, разве что вечером пройдет местами дождь. На севере, юге - без осадков", - добавила Диденко.

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По словам синоптика, 27 августа в Киеве будет сухо, днем +22 +23 градуса.

Синоптики ресурса meteoprog.ua прогнозируют, что 29-30 числа в столице станет почти жарко, +27 +29 градусов. Правда, ненадолго, потом снова градусы сползут ниже.

К концу недели начнет теплеть, в понедельник ожидается +29, а со вторника, 31-го августа резко похолодает до +21 градуса. Начало сентября будет балансировать на отметках +16 +21, периодически ожидаются дожди.

Наталка Диденко прогнозирует, что в целом, погода предполагается 28-29 августа в большинстве областей комфортной. Только на Западе будет воздух свежее и с периодическими дождями.

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Как сообщал Главред, к концу века средняя температура воздуха в арктических широтах может вырасти на 8-10 градусов по сравнению с современным периодом. При таких условиях таяние арктических ледников просто неизбежно. Практически все побережья всех материков будут очень страдать от повышения уровня Мирового океана, заявила Вера Балабух. Проблемы не минуют и Украину.

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