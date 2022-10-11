В Украине ударит мороз: синоптики предупредили о похолодании

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине немного показала нам осеннего тепла. Как прогнозируют синоптики, антициклон еще продолжает находиться над нашей страной и обеспечит сухую погоду в большинстве областей 12 октября.

Синоптик Наталка Диденко сообщает, что дожди возможны только в Карпатах и на Закарпатье.

Также дожди могут поморосить в Черниговской и Киевской областях.

Столбики термометров ближайшей ночью будут показывать +3 +10 градусов, на северо-востоке ожидается от 1 мороза до 4 тепла.

Днем 12 октября в Украине прогнозируется +13 +18 градусов.

В Киеве в среду существенных осадков не ожидается, будет проглядывать солнце. Максимальная температура воздуха достигнет +14 градусов.

Такая погода сохранится в Украине до конца текущей недели.

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Какой будет зима

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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