В Украине ухудшится погода: где ожидаются дожди и туман

Синоптики предупредили об ухудшении погоды / УНИАН

В Украине уже со следующей недели резко ухудшится погода, но не во всех областях. На выходных ожидаются дожди и туман, сообщает УкрГидрометцентр.

В Украине кроме восточной части, ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, на западе страны - мокрого снега, 12 декабря на Прикарпатье значительный, в Карпатах сильный снег. Ближайшей ночью в западных областях туман, на дорогах гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, завтра в Украине, кроме запада, местами порывы 15-20 м/сек.

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Температура ночью и днем в западных областях от -2 мороза до +4 тепла (в Карпатах -1-5 мороза), на остальной территории +2+9 тепла, на юге страны днем до +12 тепла.

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11 декабря дожди будут в центральных, частично западных, восточных и южных областях. В Ровенской области будет небольшой снег, а в Хмельницкой - снег с дождем. Температура воздуха составит от -3 до +9 градусов, днем от -1 до +13.

12 декабря синоптики прогнозируют снегопады в западных областях. В Житомирской, Одесской, Хмельницкой и Винницкой областях - дожди. В центре страны будет облачно, а на востоке - переменная облачность. Температура воздуха составит ночью от -1 до +7 градусов, днем от +1 до +11 градусов.

Погода в Украине

Ранее метеоролог Вера Балабух рассказала о том, что в Украине декабрь 2021 может быть на 1—2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993—2016 годов, а январь и февраль — на 2—3 градуса.

В интервью Фактам она подчеркнула, что в этой связи наступление весны в Украине может прийти раньше времени.