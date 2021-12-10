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Погода резко изменится: украинцам дали ледяной прогноз и назвали сроки

10 декабря 2021, 12:49
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В Украине прогнозируют периодически мокрый снег и дождь.

Погода, снег
В Украине прогнозируют осадки в виде дождя и снега / УНИАН

В Украине в субботу и в воскресенье прогнозируется теплая погода. Максимальная температура воздуха будет достигать +4 +9 градусов, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Более холодной ожидается погода в западных областях, от 2 мороза до 3 градусов тепла. В воскресенье станет холоднее в восточной части Украины, рассказала она в Facebook.

Синоптик предупредила, что территория Украины будет находиться под влиянием влажной воздушной массы, ожидаются периодически мокрый снег и дождь в зависимости от температуры воздуха.

В Киеве выходные, 11-12 декабря, предполагаются теплыми и ветреными,возможен периодический дождь.

"Похолодание придет в Украину на день Андрея Первозванного, однако говорить о серьезных морозах пока нет прогностической почвы", - добавила Диденко.

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По прогнозу Укргидрометцентра, в Украине на эти выходные (11-12 декабря) будут как дожди, так и снегопады. Температура воздуха в субботу будет плюсовая, а в воскресенье похолодает.

11 декабря дожди будут в центральных, частично западных, восточных и южных областях. В Ровенской области будет небольшой снег, а в Хмельницкой - снег с дождем. Температура воздуха составит от -3 до +9 градусов, днем от -1 до +13.

Прогноз погоды на 11 декабря / meteo.gov.ua

12 декабря синоптики прогнозируют снегопады в западных областях. В Житомирской, Одесской, Хмельницкой и Винницкой областях - дожди. В центре страны будет облачно, а на востоке - переменная облачность. Температура воздуха составит ночью от -1 до +7 градусов, днем от +1 до +11 градусов.

Прогноз погоды на 12 декабря / meteo.gov.ua

Ранее метеоролог Вера Балабух рассказала о том, что в Украине декабрь 2021 может быть на 1—2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993—2016 годов, а январь и февраль — на 2—3 градуса.

В интервью Фактам она подчеркнула, что в этой связи наступление весны в Украине может прийти раньше времени.

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