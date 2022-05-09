В Украину идет опасная погода: синоптик предупредил о дождях, грозах и заморозках

Погода в Украине в течение недели будет переменчивой / Фото УНИАН

Погода в Украине в течение ближайшей недели будет переменчивой. Синоптик прогнозирует не только солнечные и ясные дни, но также дожди и заморозки. В ряде регионов ожидаются грозы.

Погода в Украине 9 мая

Ночью в северных областях, днем на Закарпатье, Прикарпатье, в центральных, восточных и местами южных областях синоптик прогнозирует кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.

Днем в Украине, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +6...+11 градусов; днем +14...+19, в южных, восточных областях и Закарпатье 20-24 градуса.

Погода в Украине 9 мая 2022 / meteo.gov.ua

Погода в Киеве также будет преимущественно солнечной, температура воздуха днем составит +16..+18, а ночью упадет до +8.

Метеорологи предупредили, что ночью 10 и 11 мая в Украине, кроме большинства западных и южных областей, на поверхности грунта ожидаются заморозки 0-3°. Объявлен первый уровень опасности, желтый. Водителей настоятельно просят не превышать скорость на трассах и соблюдать все правила дорожного движения.

Погода в Украине 10 мая / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 11 мая 2022 / meteo.gov.ua

Погода в Украине 12 мая

В четверг в западные и северные регионы Украины вернутся грозы, при этом будет жарко. Температура воздуха днем достигнет +27 градусов. В центральных, южных и восточных частях страны днем будет немного прохладнее – +21..+25 градусов. Ясно, без осадков.

Прогноз погоды на 13 мая

В пятницу, 13 мая, ливни с грозами накроют Прикарпатье и черноморские регионы Украины. Температура воздуха днем будет +22..+26 градусов тепла, а ночью упадет до +13..+11.

На всей остальной территории Украины без осадков. Синоптик прогнозирует переменную облачность.

Днем воздух в центральных, северных и восточных областях прогреется до +21..+23, а ночью столбики термометров опустятся до +12..+9.

Прогноз погоды на 13 мая 2022 / meteo.gov.ua

Как сообщал Главред, летом в Киеве прогнозируется настоящая жара. Синоптики предупреждают, что жителям столицы стоит готовиться к экстремальным температурам. Вместе с тем, согласно прогнозу, в начале лета не стоит ожидать резкого скачка температуры.

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