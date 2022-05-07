Врежет адская жара: киевлянам дали экстремальный прогноз на лето

"Передышку" можно будет получить только ночью: температура после заката солнца будет падать до 14 градусов.
Летом в Киеве прогнозируется настоящая жара. Синоптики предупреждают, что жителям столицы стоит готовиться к экстремальным температурам.
Вместе с тем, согласно прогнозу, в начале лета не стоит ожидать резкого скачка температуры. Такой прогноз содержится в метеорологических данным ресурса Wisemeteo.
Прогноз погоды на начало лето
Метеорологи не исключают, что адской жары в Киеве не будет до середины июня. В этот период в столице будет держаться вполне сносная температура до 27 градусов.
При этом не исключается, что киевлянам светят небольшие осадки и пасмурные будни.
Когда в Киеве ждать жару
Подчеркивается, что уже с июля воздух буквально раскалится и киевлянам придется что называется "попотеть".
Добавим, что температура воздуха днем составит 28-33 градуса, "передышку" можно будет получить только ночью: температура после заката солнца будет падать до 14 градусов.
Напомним, погода в Украине в мае в некоторых регионах ожидается засушливая, но в некоторых регионах вырастет угроза опасных метеорологических явлений, таких как шквалы и град.
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