В Украину идет капризная погода: дожди с мокрым снегом и солнце

В течение целого дня на западе ожидаются сильные дожди со снегом. На востоке и юге будет сиять солнце.
Погода в Украине в понедельник, 7 февраля - в западной и северной части страны ожидаются осадки в виде дождя со снегом. На востоке и юге тем временем будет солнечно, сообщает Укргидрометцентр.
В течение целого дня на западе ожидаются сильные дожди со снегом. На востоке и юге будет сиять солнце.
Температура воздуха составит:
- на западе днем от +3 до +5, а ночью - от +0 до +4;
- на севере днем от +2 до +4, а ночью - от -1 до -3;
- на востоке днем от +2 до +4, а ночью - от -2 до -5;
- на юге днем от +6 до +9, а ночью - от -1 до -3;
- в центре днем от +3 до +5, а ночью - от 0 до -3.
Ранее доктор географических наук, специалист по климату Светлана Бойченко рассказала, что лето 2022 в Украине будет достаточно жарким, но в этот период года будет наблюдаться увеличение осадков. Из-за глобального потепления климат в нашей стране будет меняться, как и по всей планете.
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Автор: Екатерина Трохимчук