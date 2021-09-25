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В Украину идет потепление до +25: синоптик назвал дату

25 сентября 2021, 11:10
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Погода в Украине принесет долгожданное потепление. Самым теплым днем станет 26 сентября. Далее температура снизится, но сильных холодов до конца месяца не будет.

погода, осень
В Украину идет потепление / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в ближайшие дни изменится – придет долгожданное потепление. Самым теплым днем в ближайшей перспективе станет воскресенье, 26 сентября. Столбики термометров поднимутся до +25 на Юге, а на остальных территориях – от +15 до +22 градусов. Далее температура воздуха немного снизится, но сильных холодов до конца сентября не будет.

Как сообщает синоптик Украинского гидрометцентра, завтра дожди прекратятся почти по всей территории Украины, осадки ожидаются лишь в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Теплее всего будет в южных регионах – там столбики термометров поднимутся до +22…+24 градусов.

Погода в Киеве 26 сентября будет прохладной. Ночью синоптик прогнозирует дождь, днем – без осадков. Температура воздуха +11…+13 ночью и +15…+17 днем.

Погода в Украине 26 сентября 2021 / meteo.gov.ua

По данным ресурса Meteoprog, в Киеве в воскресенье ожидается +18 градусов, во Львове - +20 градусов, ав Одессе потеплеет до +25.

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meteoprog.ua
meteoprog.ua
meteoprog.ua
meteoprog.ua

Синоптики сайта Gismeteo дают не столь оптимистичный прогноз. Они обещают в Одессе максимум +22 в воскресенье, на остальных территориях от +15 до +19 градусов.

Как сообщал Главред, синоптик Виталий Постригань также прогнозирует потепление в Украине в ближайшее время. По его словам, из-за влияния антициклона будет преобладать сухая погода с температурой ночью 7-9ºC , днем 12-14ºC .

Погода в Украине в октябре 2021

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что погода в Украине в октябре 2021 будет очень холодной и дождливой, ожидаются заморозки.

Он озвучил детальный прогноз по дням, какой погоды ждать украинцам в октябре: 1-4 октября будет холодно и мрачно; 5-6 и 8-10 — пройдут дожди; 11-19 — пасмурно, холодно; 14 — заморозки; 20, 22-23 и 26 октября — дожди; 27 октября и до конца месяца будет сухо, но холодно.

viber
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