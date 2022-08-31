В Украину ворвется скандинавский антициклон: синоптик предупредил о заморозках в сентябре

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине с 1 сентября будет прохладной, но постепенно сменится летней погодой. Как сообщает синоптик Игорь Кибальчич, метеорологическая осень будет отставать от календарной.

Кибальчич отмечает, что с 1 сентября температура воздуха в Украине снизится на 6-8 градусов по сравнению с последними числами августа.

"Однако, будущее снижение температуры вовсе не будет означать наступление метеорологической осени. Предварительно, к концу первой декады ветры вернут на западное и юго-западное направление и вместе с этим температурный фон повысится до комфортных летних показателей как в ночное, так и в дневное время", – заметил синоптик.

Видео дня

Среднемесячная температура воздуха в Украине будет на 1-1,5 градуса выше климатической нормы и составит около +14 +19 градусов в зависимости от региона.

Читайте такжеПриметы на сентябрь 2022: какие 10 вещей надо сделать в первый месяц осени, чтобы еще год была удача

Где будут ливни и грозы

Осадков будет мало, а в большинстве областей вообще дефицит.

"Прогнозируется 29-65 мм осадков, что составит примерно 70-75% от климатической нормы, из-за чего риск развития засухи и увеличение пожарной опасности остается высоким", - сказал Кибальчич.

Кроме того, заморозки в сентябре маловероятны, однако они могут прослеживаться в высокогорье Карпат, где это не будет аномалией.

По словам синоптика, не стоит теплую погоду во второй половине сентября воспринимать как бабье лето, ведь оно приходит либо в конце сентября, либо в октябре, и таких периодов за осень может быть несколько.

"И только в том случае, когда наступила метеорологическая осень по указанным критериям, можно будет говорить о бабьем лете. Этот срок существует много лет и с точки зрения синоптических процессов означает установление летнего характера погоды на 1 – 2 недели в связи с вытягиванием в сторона Украины гребня азорского антициклона. В отличие от скандинавского, в нем циркулирует теплый воздух субтропического происхождения, а за счет высокого давления осадки маловероятны", - пояснил Кибальчич.

Читайте такжеПриметы на 1 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы осень была счастливой

Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

Осенью погода будет очень контрастной. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в своей книге, в сентябре и октябре будут жаркие дни и резкие перепады температуры.

Читайте также: