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Завалит снегом: на Украину надвигается буря

2 декабря 2021, 21:26

В Киеве ожидается сильный снегопад 3 ноября.

погода
Снег в Украине / УНИАН

Погода в Украине в ближайшие дни будет опасной. Как прогнозируют синоптики, ожидается мокрый снег и гололед на дорогах в ряде регионов.

В Укргидрометцентре предупреждают, что несколько регионов атакует метель и вьюга.

Переменная облачность без осадков и потепление до +14 синоптики прогнозируют только в южных и центральных областях.

Погода в Украине на 3 декабря

В западных и северных регионах пройдет снег с дождем. Ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях ожидается налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица. Температура воздуха здесь составит от -1 до +2 ночью, и от +1 до + 6 днем.

В центральных областях синоптики ожидают дождь со снегом. Температура воздух ночью будет колебаться от 0 до +3, днем - от +4 до +6.

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На юге и востоке Украины ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до +8, а днем - от +10 до +14.

Что говорят в Укргидрометцентре

Уже этой ночью и на следующее утро ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, метели и гололед на дорогах в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Здесь объявлен первый "желтый" уровень опасности.

В Карпатах прогнозируют очень обильные снегопады, уровень опасности здесь повышен до второго, "оранжевого".

"Погодные условия могут привести к нарушению (в Карпатах - местам к прекращению) движения транспорта на дорогах и улицах", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Буря в Киеве 3 ноября

В Киеве ожидается сильный снегопад 3 ноября. Прогнозируется, что снег начнет идти в обед и не будет прекращаться до вечера. Об этом свидетельствуют данные погодного радара.

Так, снежная буря надвигается на Украину с северо-запада. Она накроет часть территории от Чернигова до Винницы. Согласно прогнозу, в Киеве снег пойдет в 14:00, в области - на час раньше.

Осадки будут идти до 19:00. В то же время в столице будет без морозов. Температура чуть ниже нуля градусов ожидается только после 16:00.

Напомним, погода в Украине в начале декабря будет морозной - столбики термометров опустятся до -8…-10 градусов. Однако через несколько дней значительно потеплеет.

Свой прогноз погоды на первый месяц зимы озвучил народный синоптик Владимир Деркач.

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