УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Завалит снегом: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине к концу октября

13 октября 2022, 03:40

Уже к концу октября стоит ожидать мороза и даже снега.

погода, погода в украине
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине к концу октября будет морозной. Как прогнозируют синоптики, к празднику Покрова Богородицы температуры окончательно изменятся.

Народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что теплая погода будет до 14 октября.

"Затем будет холодать, особенно ночью. Возможны небольшие осадки. В ноябре можно будет ощутить еще 1-2 теплых дня, а с середины первой декады будет окончательное похолодание - следует ожидать дождей и мокрый снег. В начале следующей десятидневки будет почти тоже самое, потом будет еще несколько "сухих" дней и дальше - только постепенное снижение температуры воздуха", - говорит он.

А вот к концу октября стоит ожидать мороза и даже снега.

"Последняя декада напугает зимой - возможны даже морозы. Большая вероятность осадков: снега и мокрого снега", - отметил Деркач.

Читайте такжеПриметы на 14 октября: какие 5 вещей нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы, чтобы беду не привлечь

Завалит снегом: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине к концу октября

По данным сайта wisemeteo, в Киеве до конца месяца дождливых будет всего два дня - 19-го и 28-го. Дневная температура будет колебаться от +11...до +19, ночная от +2...до +13.

В Харькове стоит ожидать дождь 18 октября. Дневная температура достигнет отметки +10...+18, ночью же следует ожидать +2...+9.

В Одессе остаток октября подарит жителям три дождливых дня - 22, 25 и 26 числа. Днем в южном городе будет от +10...до +19, ночная же температура достигнет в максимум +14, а упадет до +6.

Во Львове 16, 17, 23, 24, 25, 27, 30 и 31 октября прогнозируются осадки. Температура днем будет +8...+17, ночью +3...+10.

В Запорожье 19-го, а также 20-го и 27-го ожидаются дожди. Дневная температура будет колебаться от +12...до +20, ночная снизится до +2...+10.

В Николаеве 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26 и с 29 по 31 октября будет идти мелкий дождь. Температура днем ожидается +10...+20, ночью же от 0° до +9.

На Волыни дожди зарядят с 15 по 20 октября и продолжатся 24-25, 28 и 31 числа. Температура воздуха в светлое время +7...+16, ночью же -2...+6.

Читайте такжеСамые вкусные блины на Покров Пресвятой Богородицы, которые приносят богатство в дом: быстрый рецепт

Какой будет зима

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

Читайте также:

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:02

"Так выглядят только проститутки": 46-летняя Волочкова вывалила грудь посреди ресторана

03:40

Завалит снегом: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине к концу октябряВидео

03:20

Самые вкусные блины на Покров Пресвятой Богородицы, которые приносят богатство в дом: быстрый рецептВидео

03:07

Деми Роуз в прозрачном платье изобразила развратную русалку на носу лодки

02:45

"Засовывали в нас пальцы": известная голливудская дива пожаловалась на домогательства в школе

Реклама
02:15

Был пик их возможность: эксперт оценил шансы на повторение врагами ракетного удара по УкраинеВидео

01:43

Путин бросает в топку войны все, но его режим уже трещит по швам - ОгрызкоВидео

00:51

Дамы, берегитесь: украинские военные снялись топлес, чтобы помочь ВСУ

00:51

Приметы на 13 октября: какие 2 вещи нельзя делать в самый опасный день октябряВидео

00:26

"Ты что, не видишь, что происходит": российский продюсер рассказал, почему не выступает Ротару

00:19

Армия Украины освобождает Херсонщину: под контроль Киева вернули уже 75 населенных пунктовВидео

12 октября, среда
23:22

Союзники Украины ответят: СМИ узнали, как отреагирует НАТО, если РФ применит ядерное оружиеВидео

23:12

Виталий Портников. Байден советует Путину закрыть хлебалоВидеоблоги

23:03

Олег Скрипка показал девочку-скрипачку, которую убили россиянеВидео

22:10

Встреча Рамштайн-6 войдет в историю: Украине помогут закрыть небо от агрессии РФВидео

21:57

Как избавиться от перхоти дома и без дорогих средств

21:55

Гороскоп на завтра 13 октября 2022: Тельцам - успех, Стрельцам - знакомство, Рыбам - смена плановВидео

20:50

Воин ВСУ потерял руку и бросил невесту: девушка его разыскала и предложила пожениться

20:45

Если добавили слишком много порошка в стиральную машину: что делать и какие могут быть последствия

20:40

Франция обещает передать Украине три обновленных аналога HIMARS – BBCВидео

Реклама
20:29

Зеленский наказал Януковича жесткими санкциями: все подробностиВидео

20:19

Приметы на 14 октября: какие 5 вещей нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы, чтобы беду не привлечьВидео

20:09

Какие 5 имен приносят бедность и проблемы с деньгамиВидео

20:02

Под Херсоном погиб чемпион Европы и отец троих детей: на фронт он пошел добровольцем

19:45

Михайлов высказался о Пугачевой и "благословил" россиян на смерть в Украине

19:37

Аня, что с лицом: предательница Седокова пожаловалась, что не может получить лечение в РФ

19:26

Украина ударит по войскам РФ прямо на границе в случае новой агрессии Москвы из БеларусиВидео

19:22

У Путина нет оружия, чтобы переломить ход войнымнение

19:00

ВСУ "откобзонят" еще больше россиян: Украина получит от Германии дополнительные РСЗО и САУ

18:50

Высокие отношения: Дмитрий Монатик рассказал, как жена выбирала подарки для его подружек

18:42

Стоит копейки, а пользы на миллион: как используют хозяйственное мыло

18:35

Канада выделяет Украине 47 млн долларов: на что потратят деньгиВидео

18:00

Притула отправил пристыженному Илону Маску книгу по истории УкраиныВидео

17:59

Байден жестко ответил на ядерные угрозы Путина и ракетные удары по УкраинеВидео

17:45

Путину хотят "подложить свинью": Огрызко рассказал, кто пошел против диктатораВидео

17:39

В столице откроются Аллеи памяти защитников УкраиныВидео новости компании

17:10

"Кошмар, это что за чудище": Киркоров сменил имидж и шокировал всехВидео

17:04

Александр Педан показал редкое фото своей "гранатовой" жены

16:55

"Хватит бухать, ребята! Весь мир ржет!": Ветлицкая осадила россиян

16:48

Командир бросил и убежал: "чмобик" сдался в плен в первом бою и рассказал о куче проблем в армии РФВидео

Реклама
16:45

"Старый людоед!": Тина Кароль разнесла Путина проклятиями

16:43

Начинается кровавый период: Украину ждут массовые разрушения и бедствия - гороскопВидео

16:23

Рамштайн-6: ВСУ изменили динамику войны, помощь Украине усилится - ПентагонВидео

16:09

"Путина хотят сделать козлом отпущения": дипломат рассказал о переговорах приближенных диктатора с ЗападомВидео

16:07

"Перестаньте постить Земфиру": Осадчая осадила украинцев в поисках "хороших русских"

16:01

Дать больше ПВО: генсек НАТО заявил об увеличении военной помощи Украине

15:56

"Надеюсь, что в следующем году мы тебя освободим": Сенцов эмоциально обратился к Крыму

15:11

В Украине рухнут цены на яйца: когда ждать резкого сниженияВидео

15:08

Звезда Теории большого взрыва Кейли Куоко беременна первенцем

15:05

ФСБ подготовила план отступления для своих офицеров из оккупированной УкраиныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Рецепты
Простые блюдаЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиМодный маникюрЖенские стрижки
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять