Завалит снегом: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине к концу октября

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине к концу октября будет морозной. Как прогнозируют синоптики, к празднику Покрова Богородицы температуры окончательно изменятся.

Народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что теплая погода будет до 14 октября.

"Затем будет холодать, особенно ночью. Возможны небольшие осадки. В ноябре можно будет ощутить еще 1-2 теплых дня, а с середины первой декады будет окончательное похолодание - следует ожидать дождей и мокрый снег. В начале следующей десятидневки будет почти тоже самое, потом будет еще несколько "сухих" дней и дальше - только постепенное снижение температуры воздуха", - говорит он.

А вот к концу октября стоит ожидать мороза и даже снега.

"Последняя декада напугает зимой - возможны даже морозы. Большая вероятность осадков: снега и мокрого снега", - отметил Деркач.

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По данным сайта wisemeteo, в Киеве до конца месяца дождливых будет всего два дня - 19-го и 28-го. Дневная температура будет колебаться от +11...до +19, ночная от +2...до +13.

В Харькове стоит ожидать дождь 18 октября. Дневная температура достигнет отметки +10...+18, ночью же следует ожидать +2...+9.

В Одессе остаток октября подарит жителям три дождливых дня - 22, 25 и 26 числа. Днем в южном городе будет от +10...до +19, ночная же температура достигнет в максимум +14, а упадет до +6.

Во Львове 16, 17, 23, 24, 25, 27, 30 и 31 октября прогнозируются осадки. Температура днем будет +8...+17, ночью +3...+10.

В Запорожье 19-го, а также 20-го и 27-го ожидаются дожди. Дневная температура будет колебаться от +12...до +20, ночная снизится до +2...+10.

В Николаеве 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26 и с 29 по 31 октября будет идти мелкий дождь. Температура днем ожидается +10...+20, ночью же от 0° до +9.

На Волыни дожди зарядят с 15 по 20 октября и продолжатся 24-25, 28 и 31 числа. Температура воздуха в светлое время +7...+16, ночью же -2...+6.

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Какой будет зима

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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