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Железная хватка циклона: синоптик назвала дату прекращения снегопадов в Украине

28 января 2021, 14:43

В Украине ожидается дальнейшее снижение температуры.

В Украине разгулялась стихия / dumskaya.net

Циклон с южного направления обусловил снежную погоду в Украине, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как написала она в Facebook, в пятницу, 29 января, в Украине ожидается снег (в западных областях), гололед, порывистый ветер, а также дальнейшее снижение температуры.

По ее прогнозу, ближайшей ночью также циклон еще будет влиять на погоду центральной части и Юга, идти снег и мокрый снег. В то же время днем ​​в южной части Украины и в большинстве центральных областей ситуация стабилизируется, осадки ослабнут и прекратятся.

В то же время еа востоке Украины днем ​​осадки ожидаются на Харьковщине (мокрый снег) и дожди (Луганская и Донецкая области).

По прогнозу синоптика, температура воздуха в течение дня будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 тепла, на крайнем юге + 3 + 6 градусов.

В то же время ночью предполагается 2-9 градусов мороза, а в ночь на субботу на 30-е января, похолодание усилится.

Она уточнила, что в Киеве в пятницу прогнозируется снег, на дорогах гололедица. Ночью в столице 5-7 градусов мороза, завтра днем ​​ожидается 0-2 градуса мороза.

Как рассказали в Укргидрометцентре, 29 января, погода в Украине начнет улучшаться - ожидается ослабление, а днем на юге и прекращение осадков.

В пятницу ожидается небольшой, на северо-востоке страны умеренный снег, в восточной и юго-восточной части Украины - с дождем. Днем в южных и большинстве западных областей - без существенных осадков. На дорогах, кроме юго-восточной части страны, гололедица.

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В Украине в пятницу ьемпература ночью 1-6 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла; в восточных, Запорожской, Херсонской области и в Крыму днем до 7 градусов тепла.

Прогноз погоды на 29 января / meteo.gov.ua

В Киеве в пятницу небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура ночью 4-6 градусов мороза, днем около 0.

Непогода в Украине:

  • В четверг, 28 января, Украину атаковала непогода: мокрый снег, дождь и сильные порывы ветра.
  • На утро четверга, 28 января, обесточены 143 населенных пункта в четырех областях Украины, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
  • Спасатели призывают украинцев в связи со снегопадами воздержаться от поездок автомобилями.
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