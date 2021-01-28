Свирепый удар непогоды: украинцев предупредили о метелях, гололеде и сильном ветре

Спасатели рассказали о непогоде в Украине / dsns.gov.ua

В четверг, 28 января, Украину атаковала непогода: мокрый снег, дождь и сильные порывы ветра.

Непогода в Украине обесточила населенные пункты в четырех областях

На утро четверга, 28 января, обесточены 143 населенных пункта в четырех областях Украины, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В сообщении также говорится о том, сколько населенных пунктов остались без электроснабжения из-за непогоды.

/ dsns.gov.ua

"По состоянию на 7:00 28 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 143 населенных пункта в 4 областях, а именно: Одесская - 113, Кировоградская - 19 Черкасская - 10 и Запорожская – 1", - сказано в сообщении.

/ dsns.gov.ua

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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В Киеве сейчас работает 359 единиц спецтехники, которая очищает и обрабатывает противогололедными средствами дороги, сообщает коммунальная корпорация Киевавтодор.

"Осадки начались не одновременно. Так, еще около 21:30 снег начался в Дарницком районе. А уже ближе к 23:00 снег накрыл весь Киев. Первоначально автодоровцы очищают и обрабатывают противогололедными средствами магистрали, подъемы и спуски, мосты и путепроводы, улицы с брусчаткой. Особое внимание уделяется тротуарам, остановкам общественного транспорта и лестницам", - говорится в сообщении.

/ facebook.com/kievavtodor

Кроме 359 единиц спецтехники, продолжают работу 236 работников в составе 37 бригад по ручной уборке.

В Одессе из-за обледенения и снега на улицах города возникли масштабные заторы и сложности с движением электротранспорта.

/ dumskaya.net

Как сообщили в мэрии города, ночью обледенение проводов и их обрыв из-за упавших деревьев привело к остановке электротранспорта. В результате многие вагоны не попали в депо.В настоящее время район Большого Фонтана застыл в "пробках", в других районах города также затруднено движение.

По данным пресс-службы, в общей сложности из-за непогоды рухнуло 473 дерева и стволовых ветвей. Последствия стихии на улицах устраняют 1 тыс. 708 человек, работают 113 единиц техники.

/ dumskaya.net

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Спасатели призывают украинцев в связи со снегопадами воздержаться от поездок автомобилями, говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"На дорогах гололедица. Погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов. ГСЧС обращается к владельцам транспортных средств: воздержитесь от путешествий автомобилями в период непогоды и не оставляйте транспортные средства вдоль дорог, чтобы спецтехника коммунальных служб могла своевременно и качественно очистить дороги и тротуары от снега!", - говорится в сообщении.

/ dsns.gov.ua

В частности, по прогнозу Укргидрометцентра, в течение суток 28 января в некоторых областях Украины ожидается существенное ухудшение погодных условий и сильные снегопады.

Так, в Одесской, Николаевской областях чрезвычайный снег (прирост снежного покрова 30-40 см), усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега (ІІІ уровень опасности, красный), а в Кировоградской области сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30 см), налипание мокрого снега (II уровень опасности, оранжевый).

Кроме того, значительный мокрый снег и налипание мокрого снега ожидается также в Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях (прирост снежного покрова 10-15 см).

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