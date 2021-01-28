Украину завалило снегом, на дорогах - ад: объявлено штормовое предупреждение

На ряде автодорог Украины затруднен проезд транспорта / Фото dsns.gov.ua

В течение суток с 27 на 28 января погода в Украине существенно ухудшилась - с юга на территорию Украины переместился активный снежный циклон, который привел к чрезвычайным ситуациям в южной части территории страны. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в Одесской и Николаевской областях.

Циклон принес снегопад, метели, налипание мокрого снега, порывистый ветер. Прирост снежного покрова в Одесской, Николаевской областях составлял от 30 до 40 см, а высота снежных заносов достигала 0,5 метра; в Николаевской области местами высота сугробов была выше 1 метра; в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Сумской и Черниговской областях прирост снежного покрова 2-6 см. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

В ведомстве сообщили, что в течение суток были введены временные ограничения для движения большегрузного транспорта на автомобильных дорог государственного значения в Одесской, Николаевской, Киевской, Полтавской областях.

Кроме того введено ограничение на въезд большегрузного транспорта с девяти утра 27 января в г. Одесса и с 06:30 28 января в Киев.

По состоянию шесть утра четверга спасатели ГосЧС в Одесской и Николаевской областях оказали помощь около 360 гражданам и отбуксировали более 100 единиц техники. На ряде автодорог до сих затруднен проезд транспорта.

В ряде областей объявлено штормовое предупреждение

В связи с активизацией циклона над югом Украины в течение суток 28 января в Одесской, Николаевской областях снова ожидается снег - прирост снежного покрова 30-40 см. Также синоптик предупредил об усилении скорости ветра до 15-20 м/с, сильной метели, снежных заносах, налипании мокрого снега (третий уровень опасности, красный).

В Кировоградской области ожидается сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30 см), налипание мокрого снега (второй уровень опасности, желтый).

В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях прогнозируется значительный мокрый снег (прирост снежного покрова 10-15 см), налипание мокрого снега (первый уровень опасности, желтый). На дорогах гололедица с возможностью нарушения и прекращения движения транспорта, отключение энергоснабжения населенных пунктов.

Погода в Украине 28 января

Синоптик Укргидрометцентра также прогнозирует, что погода в Украине в четверг, 28 января, будет сырой и ветреной. Ожидается мокрый снег и гололедица.

В большинстве южных, центральных и северных областей ожидается снег. В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах – гололедица, свидетельствует прогноз погоды, опубликованный на странице Укргидрометцентра в Facebook.

На юго-востоке страны пройдут дожди, в западных областях - без существенных осадков.

В южной части страны ожидается сильный ветер – порывы 15-20 м / с; Температура воздуха днем ​​от трех градусов мороза до трех градусов тепла, в восточных и юго-восточных областях – от +2 до +8.

На 29 января в Украине синоптик также обещает небольшой снег, на юго-востоке и востоке - с дождем. Также ожидается снижение температуры на 2-4 градуса.

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