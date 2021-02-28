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Зима напоследок решила щедро притрусить Украину мокрым снегом

28 февраля 2021, 10:10

Теплее всего будет только в западной части Украины, там днем воздух прогреется до +6...+8 градусов. А жителям остальных областей придется терпеть снег с дождем.

мокрый снег
Зима напоследок решила притрусить Украину мокрым снегом / УНИАН

Погода в Украине опять испортилась. Зима пока не сдает позиций несмотря на то, что весна уже стоит на пороге. В воскресенье, 28 февраля, в Украине будет прохладнее, чем в последние несколько дней. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха снова опустится до +1...+6 градусов.

Согласно данным Укргидрометцентра, в большинстве областей пройдет мокрый снег с дождем. Солнечно и ясно будет только в Закарпатской и Винницкой областях.

В целом теплее всего будет только в западной части Украины, там днем воздух прогреется до +6...+8 градусов. А жителям остальных областей придется терпеть снег с дождем.

В центре Украины температура воздуха будет колебаться от +2 до + 4 градусов, при этом может пойти снег.

На Востоке удастся избежать осадков, снег будет идти только в Сумской области. Температура воздуха опустится до +2...+4 градусов.

На Юге Украины будет сухо, но облачно, столбики термометра поднимутся максимум до 5 градусов тепла.

Погода в Киеве

Жителям столицы в последний день зимы будет не слишком комфортно – в Киеве синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура днем составит +2...+4 градуса, ночью опустится до -1.

Погода в Украине - карта на 28 февраля / meteo.gov.ua

Погода в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • Синоптики озвучили прогноз погоды на весну. Весенний сезон будет теплым с умеренными осадками.
  • Народный синоптик Леонид Горбаль рассказал, когда в Украину придет настоящая, а не календарная весна 2021. По его словам, с марта морозы в Украине утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.

синоптик Погода в Украине погода в Киеве
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