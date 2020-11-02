Браузер Microsoft Edge стремительно набирает обороты. Доминирование Chrome подходит к концу?

Edge vs Chrome

Аналитический ресурс NetMarketShare опубликовал свежие статистические данные о доле рынка, занимаемой различными браузерами по состоянию на конец октября 2020 года.

Безоговорочным лидером по-прежнему остается Google Chrome c 69,25% рынка. Впрочем, если сравнивать с прошлым октябрём, то популярность браузера снизилась на 2%. Что касается браузера Microsoft Edge, то здесь наблюдается внушительный рост с 5,6% до 10,22%. Тем временем, доля Firefox уменьшилась с 8,72% до 7,22%.

Самое забавное, что Internet Explorer сумел отхватить долю в 5.57% пользователей. Кажется, кто-то не любит изменять традициям. Впрочем, стоит отметить, что уже в ближайшие дни пользователи классического браузера начнут получать настойчивые уведомления о необходимости "переезда" на новый браузер Microsoft Edge.

Ранее в Сети появилась информация, что Apple активизировала разработку собственного поискового сервиса на фоне антимонопольного расследования американских властей в отношении Google.