Редизайн Facebook – как перейти на старый дизайн

Старый привычный вид Facebook навсегда уходит в прошлое / GettyImage

В социальной сети Facebook происходят важные изменения - второй раз за свою историю существования соцсеть кардинально меняет свой внешний вид.

Как известно, компания объявила о том, что социальная сеть Фейсбук новый дизайн окончательно для всех пользователей закрепит осенью. Принципиальных отличий от старого в нем немого, структура сохранена, а изменения, в основном, коснулись увеличения шрифтов, интерфейса и ленты новостей.

Тем не менее, недовольных переменами, как и всегда, оказалось немало. А спустя несколько месяцев тестирования соцсеть начала рассылать пользователям сообщения, что новый дизайн станет безальтернативным совсем скоро, что только подлило масла в огонь недовольства .

Старый вид Фейсбук - как включить

Тем не менее, в Фейсбук старая версия дизайна сейчас еще существует и на нее все еще можно вернуться. Если вас не устраивает новый вид вашей ленты, вернуть старый дизайн поможет панель в профиле.

Всего двумя нажатиями можно вернуть старый дизайн Фейсбук

Вернуть старый вид Facebook очень просто – в правом верхнем углу вам нужно нажать стрелку вниз, после чего в выпадающем меню выбрать пункт "Вернуть классическую версию Facebook". После нажатия соцсеть примет старый привычный вид, а еще вам предложат пройти опрос, где вы можете оставить свои пожелания по редизайну, указав, что вам не нравится или непонятно в новой версии.

Правда, все равно предупредят, что с сентября классический интерфейс Фейсбука перестанет быть доступен. Так что радоваться старой привычной версии получится в любом случае недолго.

Ранее мы писали о том, что за программа TikTok и почему она захватывает весь мир.