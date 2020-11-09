С 2021 года многие веб-сайты перестанут открываться на старых Андроидах

Samsung Galaxy S III / 2012

Большинство сайтов со следующего года перестанут открываться на старых версиях Android 7.1 и ниже — всё из-за разрыва отношений между двумя центрами сертификации. Этой версией ОС всё ещё пользуются более 30% всех владельцев Android-устройств.

Всё дело в том, что один из главных мировых центров сертификации Let’s Encrypt, который предоставляет сертификаты примерно для 30% всех доменов, объявил, что перейдет на использование своего корневого сертификата — SRG Root X1. Он применялся и раньше, но для совместимости имел перекрестную подпись DST Root X3 от компании IdenTrust.

Нынешнее соглашение Let’s Encrypt с IdenTrust действует до сентября 2021 года, но заключать новое она не планирует. а потому подписи перекрестным сертификатом прекратятся 11 января 2021 года. Это значит, что все браузеры и операционные системы без SRG Root X1 не смогут полноценно открывать сайты в интернете.

Наиболее подвержены проблеме смартфоны и планшеты на Android 7.1 и старее. Они не доверяют сертификату Let’s Encrypt и не смогут открывать большинство сайтов в интернете.

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