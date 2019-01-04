СБУ начала расследовать попытку госпереворота в Украине - СМИ

СБУ. Иллюстративное фото / ssu.gov

Сотрудники СБУ расследуют попытку захвата власти в Украине, предпринятую из-за границы весной минувшего года.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Украинские новости" со ссылкой на судебные материалы.

По данным спецслужбистов, в мае 2018-го в Чехии состоялось мероприятие под названием "Первый национальный украинский конгресс" (ПНУК). Участники этого "собрания" признали Верховную Раду, Генпрокуратуру Украины и МВД страны "преступными и незаконными организациями". ПНУК объявили "единственным законодательным органом украинской власти".

Кроме того, во время мероприятия решили создать "судебную ветвь власти" в виде "Украинского народного трибунала", а также "спецслужба" - "Тайную экзекуцию".По данным журналистов, лидером "ПНУК" является Рустам Ташбаев, которого СБУ выдворили из Украины еще в 2015-м - за организацию антиправительственной акции "Майдан 3.0".

Напомним, ранее сообщалось о том, что контрразведка СБУ раскрыла схему вербовки агентами ФСБ украинских офицеров.