Контрразведка СБУ раскрыла схему вербовки агентами ФСБ украинских офицеров – СМИ

Секрет технологии российской ФСБ раскрыла Служба безопасности Украины. Спецоперация заняла несколько лет.

Как сообщается в сюжете ТСН, подполковника МВД Александра Жигало завербовал Павел Воронин, сын ветерана ФСБ. Он работает в оккупированном Крыму с задачей проникнуть в среду высших офицеров СБУ, полиции, армии и флота.

Сейчас Жигало арестован. Он должен был уговаривать своих коллег поставлять информацию ФСБ за денежное вознаграждение. Именно канал передачи финансов позволил СБУ раскрыть схему.

"Добровольно обязуюсь оказывать содействие Федеральной службе безопасности", — говорит агент ФСБ Александр Жигало.

Вербовали украинцев с помощью маленького чипа. Окончательной целью охоты ФСБ должно было стать второе лицо в руководстве Военно-Морских Сил Украины — начальник штаба ВМС Роман Гладкий. Журналистам он сказал, что все подробности операции расскажет после завершения расследования.

Напомним, ранее российский киллер Артем Дудко сознался, что ФСБ РФ отправила его на территорию Украины для убийства. Одна из подобных диверсий российских спецслужб – покушение на народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука.