"Шкура трусливая": СБУ позвала пользователя Сети "на разговор" в комментариях к посту в Instagram

Спецназ СБУ / ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пригласили пользователя Instagram с ником ismiev_anton "на разговор" в комментариях к посту в Instagram.

Скриншот переписки с "приглашением" опубликовал проект "Миротворец" в Twitter.

"СБУ такими комментариями вдохновляет "миротворцев" работать и дальше. Потому что по этому их (СБУ. - Прим.) комментарию четко видно, откуда они взяли сведения. Это говорит лишь о том, что мы все делаем так, как нужно нашей Родине", - сказано в сообщении.

Под ником ismiev_anton, предположительно, пишет Антон Исмиев - боевик "ДНР" (позывной Хаман), воевавший против Украины в 2014 году. В августе 2014-го был ранен в боях за Шахтерск, после чего перебрался в Россию. Исмиев значится в базе сайта "Миротворец".

twitter.com/myrotvorets_

О каком именно посте идет речь, не уточняется, однако из переписки понятно, что ismiev_anton иронизирует в отношении спецподразделения СБУ "Альфа": "Видели мы эту альфу в Славянске в 14-м году".

После короткой перепалки с администратором аккаунта ukraine_defence, в диалог вмешивается аккаунт ssu.gov.ua и приглашает ismiev_anton на Владимирскую, 33 (здание СБУ в Киеве. - Прим.). "Мы готовы выслушать Вашу позицию по поводу нашего спецподразделения Альфа. Вы готовы озвучить свою позицию нам в лицо? Если вы думаете, что за страницей инстаграма можно спрятать свою трусливую шкуру, то это не так" - говорится в комментарии.

Переписка состоялась в ноябре 2017 года, однако широко известной стала сейчас. Стоит отметить, что на сегодня на официальном сайте СБУ нет информации о наличии у пресс-центра спецслужбы официального аккаунта в Instagram.

Накануне глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов сообщил, что сотрудники СБУ якобы начали приглашать для "бесед" епископов религиозной структуры.