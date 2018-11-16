Некоторые священнослужители УПЦ получили приглашения в СБУ на "беседу" - адвокат церкви

16 ноября 2018, 22:59

Главный юрист УПЦ дал ряд советов "приглашенным".

СБУ, спецназ
СБУ предлагает явиться "поговорить" не всем епископам / ТСН

Некоторые епископы УПЦ получили приглашение "побеседовать" в Службу безопасности  Украины, заявил Главный юрист УПЦ Александр Бахов.

"Как стало известно, СБУ начало приглашать некоторых епископов УПЦ на "разговор" или "беседу". После последних событий вокруг УПЦ это вполне ожидаемо, даже показательно", — отметил Бахов в своем Facebook

Бахов дал ряд советов "приглашенным" - так, он написал, что стоит реагировать только на письменную повестку, присланную по почте "способом, предусмотренным законодательством", помнить, что "приглашенные" имеют право не свидетельствовать против себя и своих близких, и обязательно приходить на "беседу" в сопровождении адвоката.

Напомним, синод Украинской православной Церкви Московского патриархата отказался встречаться с гарантом на его территории – в "Украинском доме" – после того, как сегодня президент Украины Петр Порошенко так и не явился на широко разрекламированную встречу с епископатом УПЦ МП в Киево-Печерской лавре.

Позднее стали известны решения сегодняшнего заседания Синода Украинской православной церкви Московского патриархата. В частности, речь идет о разрыве отношений УПЦ МП с Константинополем и отказе участвовать в процессе создания автокефальной Украинской православной церкви.

Как отмечали эксперты, до встречи Порошенко с верхушкой УПЦ МП не получится назначить дату объединительного Собора, на котором должен быть назначен глава будущей независимой церкви Украины. Несмотря на заявления, что Собор состоится 22 ноября, отмечается, что "по крайней мере до встречи с епископатом УПЦ МП в Киево-Печерской лавре 13 ноября, дата Собора объявлена не будет. Скорее всего, не будет объявлена она и после этого".

Напомним, 17 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

3 ноября Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. Варфоломей выразил уверенность, что "решение об автокефалии приведет к единству и объединению всех православных в Украине".

Что касается возможных глав Единой православной церкви в Украине, то от  Московского патриархата называется митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий). А вот от Киевского патриархата чаще всего называют самого предстоятеля этой Церкви – митрополита Филарета (Денисенко). При этом источники утверждают, что кандидатура Филарета не устраивает Константинополь. При этом компромиссным вариантом называют "дублера" Филарета – 39-летнего "любимчика" Филарета митрополита Епифания (Думенко).

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СБУ УПЦ МП беседа епископы
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