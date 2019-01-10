Не только магазины с санкционкой: стало известно о новом бизнесе жены Януковича в Крыму

Людмила Янукович / Радио Свобода

Супруга беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Людмила открыла новый бизнес с аннексированном Крыму.

"Жена-то Януковича у нас уже не только два магазина санкционки открыла, но еще и кинотеатр", – рассказал в Facebook журналист Сергей Степанов.

Отметим, что торжественное открытие кинотеатра "Мир кино" в Севастополе состоялось в конце 2018 года.

/ geometria.ru

Ранее сообщалось, что Людмила Янукович открыла в Севастополе магазин деликатесов.