В ДНР на пропускном пункте за день умерли три человека

КПП на оккупированных территориях стали для людей испытанием на грани жизни и смерти / Фото: УНИАН

На контрольно-пропускном пункте возле подконтрольной террористической ДНР Горловки неожиданно умерли днем 10 января трое мужчин.

Подконтрольные боевикам СМИ сообщают, что о трагических инцидентах сообщил самопровозглашенный мэр Горловки Иван Приходько.

"В 7:00 скорая констатировала смерть Фаршадова Василия Анваровича 07.12.1959 г.р. В 8:15 зафиксирована смерть Кушкова Юрия Ивановича 25.11.1939 г.р. В 13:17 скорая констатировала смерть жителя Пантелеймоновки Шаповалова Василия Алексеевича 11.02.1949 г.р." – сказано в сообщении СМИ сепаратистов.

В свою очередь Приходько уже назвал причину смерти местных жителей. Он заявил, что все трое скончались вследствие сердечных приступов.

Ранее житель Горловки Михаил Светлов показал, как в Горловке выглядит район Горловского машиностроительного завода, где раньше размещались элитные автосалоны. Здания находятся в плачевном состоянии.