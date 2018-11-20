"Можно снимать фильм ужасов": житель Горловки показал разрушенные автосалоны города

От дорогих зданий почти ничего не осталось / Фото: скриншот из видео

Житель оккупированной российскими наемниками Горловки Донецкой области Михаил Светлов показал, как выглядит в городе район Горловского машиностроительного завода, где раньше размещались элитные автосалоны.

Здания находятся в плачевном состоянии. Видео опубликовано в YouTube.

Об автосалоне "Лада" напоминает лишь вывеска. В здании выбиты окна, вокруг него снесен забор, а территория заросла сорняками.

"Вторая локация – "Автотехцентр". Если бы не вывеска, то ничего общего с авто и техникой вообще. Здесь окон нет, вход свободный, но желающих нет ... Все, что представляло хоть какую-то ценность, оторвали, отбили и забрали", – рассказал Михаил.

Здание Горловского машиностроительного завода находится в запустении. Местные жители уверяют, что его местные власти обещают запустить и провести инвентаризацию. Но сейчас предприятие не работает и внешний вид свидетельствует о том, что восстановить его будет не так уж просто.

Автор видео показал район вблизи машзавода с разграбленным магазином на остановке, заброшенной школой, стадионом, поликлиникой и зданиями. Людей на улице почти нет, а раньше в этом промышленном центре жизнь била ключом.

"Это все сон", - гласит надпись в подземном переходе.

Пользователи сети резко отреагировали на видео, отметив, что город стал похож на локацию для съемок фильма ужасов.

"И тут можно поиметь выгоду - продать Горловку Голливуду для съемок фильмов ужасов", "Апокалипсис сегодня. Жизнь после людей. Грустно",

"Любимый город. Родина. Проклятая война. Спасибо за видео", "Добро пожаловать в русский мир, предатели. Хотите увидеть, что будет дальше, посмотрите на Абхазию", - написали комментаторы.

Напомним, ранее в Сети были опубликованы снимки взорванных мостов в населенном пункте Горловка и его окрестностях.