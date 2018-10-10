"Через 4 года - Припять": в Сеть выложили подборку упадочных панорам оккупированной Горловки

Мужчина по имени Михаил, проживающий во временно оккупированной боевиками группировки "ДНР" Горловке, обнародовал в Сети снимки взорванных мостов в населенном пункте и его окрестностях.

Первым он запечатлел разрушенный мост в Никитовке − по дороге, ведущей в сторону Бахмута (ранее − Артемовск), сообщает портал "Донецкие новости". "Военные действия в Горловке начинались со взрыва мостов. Сейчас движение транспорта перенаправлен по улице Калашникова. В этом районе Никитовки практически безлюдно. Опустевшие промышленные здания, битое стекло, иногда - руины. Трудно представить, что когда-то было иначе", − заявил Михаил.

Кроме того, еще один разрушенный мост расположен на улице Промышленная в Никитовском районе Горловки.

"У "Холодильника" (так в просторечии называют хладокомбинат − "Главред"). Объезд сначала был по грунтовке, но теперь там настелили асфальт. Три пятиэтажки по улица Промышленная дают понять, что чужие здесь практически не ходят, все жители знают друг друга[…]. Безлюдные улицы напоминают Припять. Припять через 30 лет равна Горловка через 4. Одним словом, катастрофа", − комментирует увиденное Михаил.

Напомним, ранее в Сети показали фото упадка легендарного стадиона во временно оккупированном Донецке.