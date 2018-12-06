"Десятки людей — уже притягивают взгляд": в Сети рассказали о ситуации в Горловке, опубликованы фото

В Горловке на центральной площади десятки людей уже притягивают взгляд, сообщил местный житель / dnews.dn.ua

В захваченной Горловке Донецкой области на центральной площади — на площади Победы — теперь 20-30 человек одновременно считаются толпой и уже притягивают взгляд.

В городе на улице по сравнению с летом 2014 года очень много людей, а по сравнению с довоенным временем — очень мало, сообщают "Донецкие новости" со ссылкой на данные местного жителя Михаила.

"Кто здесь жил раньше, это увидел. Теперь и 20-30 человек на площади Победы одновременно — это уже многолюдно и притягивает взгляд", — отметил горловчанин.

Ранее житель Горловки Михаил Светлов показал, как в Горловке выглядит район Горловского машиностроительного завода, где раньше размещались элитные автосалоны. Здания находятся в плачевном состоянии.